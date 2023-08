Od jutra nowy rodzaj prawa jazdy

Od poniedziałku 7 sierpnia w aplikacji mObywatel będzie dostępne tymczasowe prawo jazdy. Rozwiązanie to ma być wprowadzane etapami, tak aby powszechne udostępnienie nastąpiło 21 sierpnia.

Za kierownicę od razu po zdaniu egzaminu

Tymczasowe prawo jazdy to dokument, który obowiązuje po zdanym egzaminie, gdy egzaminator wprowadzi pozytywny wynik do systemu, a nowy kierowca musi oczekiwać na wydanie oficjalnego dokumentu (do 30 dni).