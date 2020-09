Podwyżka akcyzy na używane auta? "Ucierpią tysiące osób"

Wzrost akcyzy na samochody używane spowoduje dłuższą eksploatację pojazdów obecnie poruszających się po polskich drogach - wskazało Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Zdaniem prezesa SDCM Alfreda Franke import pojazdów używanych spadnie, ale przełoży się to też na zmniejszenie wpływów do budżetu.

O możliwej podwyżce akcyzy na używane auta w połowie września mówiła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Rozważamy powrót do regulacji, która była opracowana w ubiegłej kadencji, która podnosi akcyzę na samochody używane - powiedziała minister rozwoju.

Wyższa akcyza na używane samochody

Zdaniem prezesa SDCM Alfreda Franke "w przypadku zmiany akcyzy, która jak podkreśliła premier Emilewicz, miałaby sprawić, że nie będzie opłacało się sprowadzać pojazdów do Polski, pojazdy dotychczas poruszające się po naszych drogach będą dłużej eksploatowane ze wszelkimi konsekwencjami takiego stanu".

"Import pojazdów używanych spadnie, co przełoży się na zmniejszenie wpływów do budżetu. Ucierpią przez to oczywiście tysiące osób zajmujących się importem pojazdów zza granicy" - dodał.