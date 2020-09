"To bardzo zły pomysł". Wiceminister o pomyśle podniesienia akcyzy na używane auta

Wbrew niektórym głosom w rządzie, uważam, że podnoszenie akcyzy na używane auta to bardzo zły pomysł - podkreślił we wpisie na Twitterze Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. W ten sposób odniósł się do słów wicepremier Jadwigi Emilewicz o tym, że takie rozwiązanie jest rozważane.