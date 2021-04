W Polsce powstanie "jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Europy"

Autostrada A2 w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego będzie się krzyżowała ze szlakiem Via Carpatia. Powstanie Węzeł Łukowisko i stanie się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Europy - ocenił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że obie budowane obecnie trasy mają szansę przyciągnąć do wschodnich regionów Polski nowych inwestorów

- Dzisiaj może to budzić zdziwienie i niedowierzanie (...), szczególnie tych, którzy znają doskonale region i układ komunikacyjny Podlasia - powiedział Adamczyk w radiowej Jedynce w kontekście węzła na skrzyżowaniu autostrady A2 i trasy Via Carpatia.

- To jest informacja ważna dla tych, którzy zamierzają inwestować i tworzyć miejsca pracy we wschodnich regionach kraju. Robimy wszystko aby ten dostęp komunikacyjny ułatwić - dodał.

"Silnik rozwoju gospodarczego"

Minister przypomniał, że w 2024 roku powstaną odcinki, które pozwolą nam dojechać z Warszawy autostradą A2 do Białej Podlaskiej.

- Rozwija się system dróg, który jest swoistym silnikiem rozwoju gospodarczego i do takich inwestycji należy autostrada A2. Do Siedlec dojedziemy w 2023 roku a do Białej Podlaskiej w 2024 roku - zapowiedział Adamczyk.