Jest reakcja na zapowiedź podwyżek opłat na A4

GDDKiA o planowanych podwyżkach na A4

Jednocześnie GDDKiA zwróciła uwagę, że prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. W efekcie "GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy". Drogowcy zapowiedzieli, że zwrócą się do Stalexport Autostrada Małopolska "z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd".