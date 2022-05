Planowane podwyżki na A4 budzą kontrowersje. Jest apel GDDKiA

Od 4 lipca 2022 roku mają wzrosnąć opłaty za przejazd autostradą A4 Katowice - Kraków. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uważa, że podwyżka jest niezasadna, a także nie bierze pod uwagę sytuacji na Ukrainie. Drogowcy zaapelowali o wstrzymanie się z planowaną podwyżką "do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej za wschodnią granicą Polski".

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska poinformowała pod koniec kwietnia br., że jako koncesjonariusz autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków, złożyła wniosek do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zgodę na zmianę stawek opłat za przejazd dla wszystkich kategorii pojazdów. Podwyżki miałyby wejść w życie od 4 lipca.

We wniosku spółka wystąpiła o zgodę na zmianę stawek opłat za przejazdy dla wszystkich kategorii pojazdów:

- kategorii 1 (innych niż motocykle) – z kwoty 12 zł do kwoty 13 zł,

- kategorii 2, 3, 4 i 5 – z kwoty 35 zł do kwoty 40 zł.

GDDKiA o podwyżkach na autostradzie A4

"Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, zwróciliśmy się z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd" - wyjaśniła GDDKiA.