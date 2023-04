Kierowcy sięgną głębiej do portfela. Drożej na autostradzie A4

A4 Katowice - Kraków - opłaty w górę

Stawka dla motocyklistów wzrosła z 6 do 7 zł.

Powyższe opłaty obowiązują na każdym z dwóch placów poboru opłat, czyli w Mysłowicach i Balicach. Oznacza to, że kierowcy samochodów osobowych od poniedziałku zapłacą 30 zł, a nie 26 zł jak wcześniej, za przejazd całym płatnym odcinkiem.

Kierowcy samochodów osobowych będą mogli jednak płacić na bramkach według stawki obowiązującej przed 3 kwietnia. Spółka Stalexport Autostrada Małopolska będzie nadal premiować transakcje automatyczne (A4Go, Telepass, videotolling) dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle). Stawka preferencyjna od 3 kwietnia wynosi 13 zł, wcześniej było to 10 zł.

"Zainstalowanie aplikacji w telefonie czy zamówienie urządzenia A4Go to zaledwie kilka minut, za którymi idą realne oszczędności. Nowi użytkownicy videotollingu lub A4Go, poruszający się samochodami osobowymi, nie odczują w ogóle zmiany wysokości opłat, bo dzięki rabatowi nie będzie ich ona dotyczyć. Stawka dla korzystających już od jakiegoś czasu z metod automatycznych co prawda wzrośnie, nadal jednak będzie niższa od tej regularnej" - wskazywał, cytowany w komunikacie, Rafał Czechowski, rzecznik prasowy SAM SA.

"Prawo do podwyższenia opłaty wynika z umowy koncesyjnej"

Informacje o planowanych podwyżkach na A4 pojawiły się pod koniec stycznia br. W reakcji na to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreślała, że "wzrost ten jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy".

Jednocześnie drogowcy wskazywali, że "prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej". "GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy" - mogliśmy przeczytać w komunikacie GDDKiA.