Propozycja podwyżek na A4. "Wzrost niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców"

Wzrost stawek opłat na autostradzie A4 jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy - oceniła w piątkowym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy w ten sposób odnieśli się do wniosku spółki Stalexport Autostrada Małopolska, która chce wprowadzić podwyżki od października.

Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zgodę na podwyżki do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA odpowiada

Ponadto według Dyrekcji "planowana zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym".