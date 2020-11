Przetarg na kolejny odcinek A2. "Wreszcie będziemy mogli mówić o bezpiecznych połączeniach drogowych"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na kolejny odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy. Chodzi o ponad 14-kilometrowy fragment od rejonu miejscowości Swory do Białej Podlaskiej.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zwrócił uwagę, że na odcinku Swory - Biała Podlaska autostrada A2 będzie się łączyła z budowaną drogą S19 Via Carpatia – ważnym szlakiem komunikacyjnym na osi północ-południe. - W okolicach Białej Podlaskiej autostrada A2 przetnie się ze szlakiem Via Carpatia. Będzie to jeden z najważniejszych węzłów drogowych tej części Europy - podkreślił.