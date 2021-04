Odcinki A2 za ponad miliard złotych. Podpisano dwie ostatnie umowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków autostrady A2 na wschód od Warszawy. Chodzi o prawie 19-kilometrowy fragment pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a rejonem miejscowości Malinowiec oraz 12,5-kilometrowy fragment od węzła Łukowisko do rejonu miejscowości Swory. Inwestycje mają pochłonąć ponad 1 miliard złotych.

"1 kwietnia podpisaliśmy umowy na dwa odcinki między Siedlcami a Białą Podlaską. Dzisiaj finalizujemy okres przygotowawczy podpisaniem umów na budowę kolejnych dwóch odcinków A2 na wschód od Warszawy. Przed nami już ostatni krok, zaprojektowanie i wybudowanie do końca 2024 roku ponad 63 kilometrów A2" - powiedział, cytowany w komunikacie, Tomasz Żuchowski, p.o. szefa GDDKiA.

A2 Siedlce - Biała Podlaska

Wykonawcą odcinka A2 od węzła Siedlce Zachód do rejonu miejscowości Malinowiec jest firma Strabag. Umowa o wartości ok. 700 mln zł ma zostać zrealizowana w ciągu 33 miesięcy od daty jej zawarcia. Szacowany termin zakończenia wszystkich prac to koniec 2024 roku.