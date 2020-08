Kilkanaście kilometrów nowej autostrady. Pierwsze samochody na trasie

Premier Mateusz Morawiecki, który brał udział w uroczystości otwarcia odcinka autostrady A2, podkreślił, że to "bardzo ważny odcinek drogi". - Drogi wschód-zachód, którą chcemy w ciągu kilku najbliższych lat - do 2025 roku - doprowadzić do granicy wschodniej, do granicy z Białorusią - zapowiedział szef rządu.