Zmiany w poborze opłat na autostradach. "Niezbędne dla poprawienia przepustowości"

Rząd we wtorek ma się zająć projektem ustawy zakładającym zmianę systemu poboru opłat na autostradach - tak wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 grudnia przejazd odcinkami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ma być możliwy bez zatrzymywania się przed szlabanem.

Podkreślono, że wprowadzenie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty za przejazd autostradą w sposób nieograniczający przepustowości ruchu poprzez likwidację szlabanów "przyczyni się do zwiększenia przepustowości autostrad płatnych i poprawy komfortu użytkowników".

Przepisy projektowanej ustawy wraz z przepisami przejściowymi pozwolą na udostępnienie wolnego pasa dla pojazdów korzystających z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS). Tym samym nie będą się one musiały zatrzymywać w celu pobierania biletu w miejscu poboru opłat.

Taka sytuacja przejściowo będzie miała miejsce do końca listopada br. Obecne umowy na obsługę manualnego systemu poboru opłat wygasają bowiem 1 grudnia 2021 roku.

Zmiana systemu poboru opłaty

Pierwsza to zakup elektronicznego biletu autostradowego, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na wcześniej określonym przez użytkownika autostrady odcinku autostrady płatnej.

Co ważne - jak wskazano - zakup biletu autostradowego będzie możliwy zarówno przez internet, jak i w formie wydrukowanego biletu na stacji paliw czy w kiosku, co gwarantuje możliwość uiszczenia opłaty również osobom niekorzystającym z rozwiązań cyfrowych.

Druga metoda to pobór opłaty na podstawie przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i rozliczenie opłaty analogicznie, jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich, z wykorzystaniem specjalnego urządzenia lub zainstalowania i uruchomienia aplikacji e-TOLL PL.