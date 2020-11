Rząd chce zmienić system poboru opłat na autostradach

Za opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych odpowiedzialne jest ministerstwo finansów. Resort wskazał, że "w obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie na Miejscu Poboru Opłat i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady, co przyczynia się do powstawania zatorów w okresach zwiększonego ruchu".

To ma się jednak zmienić. Istotą projektu jest "wprowadzenie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty za przejazd autostradą w sposób nieograniczający przepustowości ruchu poprzez likwidację szlabanów, czyli przejazd typu 'free-flow', co przyczyni się do zwiększenia przepustowości autostrad płatnych i poprawy komfortu użytkowników".

Zakup biletu po nowemu

Pierwsza to zakup elektronicznego biletu autostradowego, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na wcześniej określonym przez użytkownika autostrady odcinku. Druga metoda to pobór opłaty na podstawie przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i rozliczenie opłaty analogicznie, jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich, z wykorzystaniem specjalnego urządzenia lub zainstalowania i uruchomienia aplikacji.