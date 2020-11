Pobór opłat na autostradach ma się zmienić. Jest projekt

Jak podkreślił pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch, docelowo system e-Toll obejmie wszystkie auta na wszystkich odcinkach płatnych, a więc i pojazdy ciężkie, które płacą za korzystanie z ok. 3700 km dróg krajowych.

Dwie formy opłaty za przejazd autostradą

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wprowadzą dwie możliwości opłacania przejazdu autostradą przez pojazdy lekkie - do 3,5 tony. Będzie to możliwe albo za pomocą zakupu biletu autostradowego, np. poprzez aplikację mobilną na smartfona, albo na podstawie danych geolokalizacyjnych, analogicznie jak to dziś działa dla pojazdów ciężkich.