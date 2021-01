Autostrada A2 zyska kolejne kilometry. Jest umowa

Wykonawcą inwestycji będzie firma STECOL Corporation. "Umowa o wartości ok. 530,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca" – podano w komunikacie prasowym. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest latem 2024 r. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa nowej drogi.

Plany drogowców

Jak podała GDDKiA, przetarg na budowę tego fragmentu autostrady, w formule Projektuj i buduj, został ogłoszony we wrześniu 2019 r. Po otwarciu ofert (w grudniu 2019 r.) wszczęte zostały procedury odwoławcze, które toczyły się w Krajowej Izbie Odwoławczej, zakończone ostatecznie wyrokiem z 28 września 2020 r. wskazującym na przywrócenie oferty STECOL i dokonanie ponownej oceny ofert. 4 grudnia 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, a 28 stycznia 2021 r. podpisano umowę. 13 km autostrady A2 pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów to trzeci i zarazem ostatni odcinek autostrady A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami, na którego budowę podpisano już umowę.

Postępowania przetargowe

Obecnie toczą się cztery postępowania przetargowe dotyczące zaprojektowania i budowy w sumie 63 km autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. W grudniu ogłoszony został przetarg na projekt budowlany 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. W województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.