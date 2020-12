Batalia o kontrakt na A2 dobiega końca. Chińska firma ma wybudować odcinek za pół miliarda

Przekazano wówczas, że najniższą ofertę na kwotę ponad 530,8 miliona złotych złożyła chińska firma Stecol Corporation. Budżet zamawiającego na to tę inwestycję wynosi około 540,1 miliona złotych.

Drogowcy postanowili jednak odrzucić ofertę Stecol. Chińska firma złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. "Po procedurze odwoławczej, ostatni wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nakazał GDDKiA przywrócić odrzuconą ofertę Stecol Corporation i ponownie przeprowadzić ocenę ofert" - wyjaśniła Dyrekcja.

Pozostałe odcinki

GDDKiA przypomniała, że w sierpniu tego roku oddano do ruchu ponad 15-kilometrowy odcinek A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego.

Wiosną tego roku zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 roku.

Jednocześnie drogowcy poinformowali, że trwają przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. "Dla około 32-kilometrowego odcinka trwa proces odbiorowy koncepcji programowej. Po pozyskaniu finansowania niezwłocznie przystąpimy do dalszych prac związanych z realizacją zadania" - zapewniła GDDKiA.