A2 do granicy z Białorusią. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu

Trwają przygotowania do budowy odcinka autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie drogi. Dokumentację za blisko 10 milionów złotych ma opracować firma Mosty Gdańsk.

"Nowa trasa, od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią, będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa" - wskazano.

A2 Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią - przetarg

Przetarg na zaprojektowanie 32-kilometrowego odcinka A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa (Kukuryki) został ogłoszony pod koniec grudnia ubiegłego roku. W kwietniu drogowcy wybrali najkorzystniejszą ofertę, jednak do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie w tej sprawie.

W czerwcu zapadł wyrok KIO w sprawie odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty. Piątkowa decyzja to zatem - jak przekazała GDDKiA - "ponowny wybór oferty, który jest wynikiem rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą".

A2 na wschód od Warszawy

Dyrekcja przypomniała, że w sierpniu 2020 roku oddano do ruchu ponad 15-kilometrowy odcinek A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód.

"Wojewoda mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 roku" - poinformowali drogowcy.

Pod koniec stycznia tego roku GDDKiA podpisali umowę na odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Wniosek o wydanie decyzji ZRID ma trafić do wojewody mazowieckiego w czwartym kwartale br. Planowany termin zakończenia prac to zaś lato 2024 roku. Powyższe trzy odcinki mają łączną długość ponad 37 km.

W kwietniu br. drogowcy podpisali umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, o łącznej długości ponad 63 km. 1 kwietnia dla odcinków Malinowiec – Łukowisko oraz Swory – Biała Podlaska, 14 kwietnia dla Siedlce Zachód - Malinowiec oraz Łukowisko - Swory. "Na każdym zadaniu trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin złożenia wniosków to grudzień 2021 roku" - przekazano w piątkowym komunikacie.