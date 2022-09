"Najdłuższe schody Europy" stają się autostradą. Jest pozwolenie na użytkowanie pierwszego odcinka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała pozwolenie na użytkowanie dawnego odcinka drogi krajowej numer 18 między węzłami Żary Zachód i Iłowa w województwie lubuskim. Trasa została dostosowana do parametrów autostrady. Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy sukcesywnie likwidować utrudnienia i udostępniać drogę kierowcom - poinformowali drogowcy.

Ze względu na betonowe płyty i kiepski stan nawierzchni południowa część drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km) bywa nazywana przez kierowców "najdłuższymi schodami Europy". Przebudowa została podzielona na cztery odcinki, z których jeden to właśnie fragment między węzłami Żary Zachód i Iłowa. Prace budowalne na pozostałych odcinkach mają się zakończyć w przyszłym roku.

A18 Żary Zachód - Iłowa

Umowa na roboty na tym odcinku została podpisana 14 listopada 2019 roku z konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Koszt wykonanych prac to ponad 260 mln zł.

GDDKiA poinformowała, że głównym zadaniem wykonawców było dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. "Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia została rozebrana, na jej miejscu położona została nowa, a jezdnia została poszerzona z 9,5 do 11 m" - czytamy w komunikacie.