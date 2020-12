"Najdłuższe schody Europy" staną się autostradą. Wybrano wykonawcę kolejnego odcinka

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę ponad 16 kilometrów drogi krajowej numer 18 na odcinku od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycję ma zrealizować Budimex za nieco ponad 175 milionów złotych.

Jak podała GDDKiA, przetarg dotyczył trzeciego z czterech odcinków przyszłej A18 od Olszyny do Golnic. Trwa już przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ostatniego odcinka o długości ponad 21 km.

- Konsekwentnie realizujemy założony plan przebudowy drogi krajowej numer 18 do parametrów autostrady. Dzisiaj została wybrana najkorzystniejsza oferta na przebudowę przedostatniego odcinka A18. To kolejne ponad 16 kilometrów drogi, które usprawni i poprawi komfort jazdy - powiedział cytowany w komunikacie szef GDDKiA Tomasz Żuchowski.

"Wreszcie doczeka się modernizacji"

- Południowa jezdnia drogi krajowej numer 18 wreszcie doczeka się modernizacji. Dzięki temu będziemy mogli z dumą mówić o autostradzie A18 - drodze bezpiecznej i komfortowej. Obecnie ta droga nazywana jest ironicznie "najdłuższymi schodami Europy" - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że "już wkrótce cała trasa od granicy polsko-niemieckiej do węzła Krzyżowa z autostradą A4 stanie się drogą, z której wszyscy będziemy dumni".

Transeuropejski korytarz

Celem inwestycji jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 do standardów autostrady na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km.

Droga krajowa nr 18 należy do III drogowego transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Łączy też autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX w. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku ruszył pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.