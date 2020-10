"Najdłuższe schody Europy" staną się autostradą. Czterech chętnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na przebudowę ostatniego odcinka drogi krajowego numer 18. Chodzi o ponad 21-kilometrowy fragment od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice. Trasa ma zostać dostosowana do parametrów autostrady.

"Zgodnie z naszymi deklaracjami, południowa jezdnia autostrady A18, złośliwie nazywana 'najdłuższymi schodami Europy', zostanie wreszcie przebudowana. Realizacja tego zadania trwa już na odcinku od granicy do Iłowej, zbliżamy się do momentu, gdy prace ruszą od Iłowej do węzła na autostradzie A4 w Krzyżowej" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.