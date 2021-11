Trzy pasy na autostradzie A1. Nowa jezdnia oddana do użytku

GDDKiA wskazała, że oddanie do dyspozycji kierowców zachodniej jezdni autostrady A1 na tym odcinku oznacza, że wszyscy jadący na południe kraju, po minięciu węzła Radomsko, będą mieli do dyspozycji 13-kilometrowy odcinek jezdni z trzema pasami ruchu.

A1 z trzema pasami - ograniczenia prędkości

Na udostępnionej do ruchu jezdni autostrady - w kierunku południowym - będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 100 km/h. Jadący w przeciwnym, północnym kierunku, nadal będą mogli poruszać się dwoma pasami ruchu, ponieważ w dalszym ciągu kontynuowane są tu prace budowlane. W związku z tym będzie tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Autostrada A1 Tuszyn - Częstochowa

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto realizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto budują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykonuje firma PUT Intercor.