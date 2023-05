Poszerzenie A1 coraz bliżej. GDDKiA podpisała umowę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) szykuje się do rozbudowy autostrady A1 o trzeci pas w obie strony na odcinku od Toruń Południe do węzła Włocławek Północ. Poszerzenie ma dotyczyć około 35-kilometrowego fragmentu autostrady. GDDKiA we wtorek podpisała umowę z wykonawcą prac projektowych związanych z przygotowaniem dokumentacji poszerzenia autostrady A1.

GDDKiA przekazała, że wykonawcą dokumentacji będzie firma Voessing Polska. Materiały są niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Umowa opiewa na blisko 3 mln zł. "Uzyskanie decyzji środowiskowej otworzy drogę do realizacji zadania. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ" - czytamy we wtorkowym komunikacie.

A1 Toruń Południe - Włocławek Północ

Drogowcy przypomnieli, że w styczniu 2022 roku minister infrastruktury podpisał Program Inwestycji obejmujący proces przygotowawczy dla poszerzenia autostrady A1. Do wyłonienia wykonawcy dokumentacji potrzebne były dwa przetargi.

"Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji ogłosiliśmy jesienią ubiegłego roku, jednak zakończył się unieważnieniem postępowania. W kolejnym przetargu wprowadziliśmy szereg zmian w opisie przedmiotu zamówienia i oferty złożyło aż dziewięciu wykonawców. Po weryfikacji ofert jako najkorzystniejszą wskazaliśmy przedstawioną przez firmę Voessing Polska" - wskazano.

GDDKiA wyjaśniła, że poszerzenie autostrady o dodatkowy pas ruchu związane jest ze spodziewanym większym natężeniem ruchu za sprawą zmian na sieci drogowej. "Wraz z budową kolejnych odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Warszawą wzrośnie natężenie ruchu na wspólnym odcinku A1 i S10. Realizacja planowanego poszerzenia autostrady pomiędzy węzłami Toruń Południe i Włocławek Północ zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady" - czytamy.

W ocenie drogowców poszerzenie autostrady A1 umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Prognoza ruchu wykonana w ramach Studium korytarzowego niezbędnego do budowy S10 (na odcinku A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej) wykazała średnie natężenie w 2050 r. w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. pojazdów na dobę" - dodano.

Autostrada A1

Autostrada A1 to część międzynarodowego szlaku transportowego łączącego Morze Bałtyckie i Adriatyk. Ważnego nie tylko dla rozwoju gospodarczego Polski. To także drogowy kręgosłup łączący się z biegnącymi ze wschodu na zachód autostradami A2 i A4, a także drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8 - zauważyła GDDKiA.

A1 Toruń Południe - Włocławek Północ GDDKiA

Z szacunków drogowców wynika, że trasę z centrum Gdańska do granicy z Czechami można przejechać pojazdem osobowym, nie przekraczając dopuszczalnej prędkości, w czasie ok. 5 godzin z przerwą na odpoczynek.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes