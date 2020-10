Kilka kilometrów nowej autostrady A1. Pierwsze samochody na trasie

Na razie ruch odbywa się po nowej jezdni tylko w kierunku Łodzi. Oznacza to, że ruch w stronę Katowic nadal odbywa się jezdnią drogi krajowej. Docelowo na nowej jezdni będzie obowiązywał układ 2+1, co na terenie województwa śląskiego oznacza dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi i jeden w stronę Katowic, a na terenie województwa łódzkiego - odwrotnie.

P.o. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski zaapelował jednocześnie do kierowców, że nowa, gładka nawierzchnia betonowa oddawanych odcinków nie oznacza, że do użytku oddawana jest docelowa autostrada. Podkreślił, że także tam obowiązuje czasowa organizacja ruchu. - Jakakolwiek brawura może powodować tragedie, a tego chcemy unikać. Musimy zrobić wszystko, aby dążąc do szybkiego udostępnienia tej drogi, była ona bezpieczna - podkreślił.

Pięć odcinków

Fragment A (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek C (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek D (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona firma PUT Intercor. Te fragmenty trasy, zgodnie z zawartymi kontraktami, mają być gotowe w 2022 roku. Rok później ma powstać odcinek B między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA.