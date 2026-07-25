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Nagły zwrot w sprawie Żabki. Właściciel 7-Eleven tłumaczy decyzję

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Żabka
Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Wojciech Olkuśnik
Japoński koncern detaliczny Seven & i Holdings wycofał się z planów inwestycji w Grupę Żabka. Powodem tej decyzji był brak porozumienia w kwestii warunków finansowych transakcji.

"Firma nie była w stanie osiągnąć porozumienia ze sprzedającym na warunkach, które jej zdaniem leżałyby w najlepszym interesie akcjonariuszy Seven & i Holdings oraz innych partnerów" - oświadczył japoński operator sieci sklepów typu convenience Seven-Eleven w komunikacie prasowym.

Jak pisze japońska agencja Kyodo, koncern oczekiwał, że inwestycja w Grupę Żabka, planowana na kwotę kilkuset miliardów jenów, umożliwi mu rozszerzenie działalności zagranicznej, która obecnie jest skoncentrowana na Ameryce Północnej i Azji.

"Europa pozostaje atrakcyjną szansą rozwoju dla firmy. Seven & i Holdings będzie nadal analizować możliwości w regionie, które są zgodne z jej strategią" - dodano w komunikacie.

Zakup akcji Żabki

16 lipca br. japoński dziennik biznesowy Nikkei poinformował, że Seven & i Holdings wszedł w fazę końcowych ustaleń dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Jak podawano nieoficjalnie, rozważa nabycie od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu procent udziałów, a wartość inwestycji może wynieść kilkaset miliardów jenów.

Głównym akcjonariuszem Żabki jest fundusz private equity CVC, do którego należy 37,6 procent akcji. PG Investment Company ma 10 procent akcji.

W listopadzie ubiegłego roku Heket Topco, należący do CVC, oraz PG Investment Company sprzedali łącznie 100 mln akcji Żabki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu po cenie 21,50 zł za akcję. Sprzedający zobowiązali się wtedy, że w okresie 180 dni od daty transakcji nie zmniejszą swojego zaangażowania w Żabkę.

Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku.

Na koniec marca 2026 roku Grupa Żabka miała w Polsce i w Rumunii 12 tys. 750 sklepów.

Źródło: PAP
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Tagi:
Sklep
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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