Bezalkoholowe odpowiedniki alkoholi podrożeją. Resort finansów chce podnieść VAT

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu do projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, przypomniano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, napoje co do zasady są objęte stawką podstawową VAT w wysokości 23 proc., ale do napojów bezalkoholowych, w których udział soku owocowego lub warzywnego, wynosi nie mniej niż 20 proc. składu surowcowego, stosowana jest obniżona stawka 5 proc.

"Celem niniejszego projektu jest wyłączenie ze stawki obniżonej VAT wszystkich bezalkoholowych odpowiedników napojów alkoholowych" – czytamy w uzasadnieniu.

Podwyżka VAT na napoje bezalkoholowe

Projekt zakłada podwyższenie stawki VAT na moszcz gronowy, a także na bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych, w tym piwa, wina (również musujące), cydr, a także na ich mieszaniny, oraz na napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, jeśli zawierają one co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego lub owocowo-warzywnego.

Oznacza to, że na te napoje stawka zostanie podniesiona z 5 do 23 proc. w przypadku sprzedaży w sklepach, a także z 8 do 23 proc. w przypadku sprzedaży w gastronomii.

"Ponieważ pod pojęciem 'bezalkoholowe' należy rozumieć wszystkie napoje o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 proc. objętości, projektowane wyłączenie ze stawki obniżonej VAT dotyczy bezalkoholowych odpowiedników napojów alkoholowych, jak również napojów (mieszanin) z udziałem co najmniej jednego z takich napojów, które zawierają od 0 do 0,5 proc. alkoholu" – zaznaczono w uzasadnieniu.

Wzrost przychodów do budżetu

Dzięki tym zmianom budżet państwa ma zyskać 444 mln zł w roku 2026 i prawie 1,13 mld zł w roku 2027. W ciągu 10 lat – od 2026 do 2035 r. – zmiana ta ma przynieść budżetowi prawie 11,56 mld zł.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 lipca 2026 r.

