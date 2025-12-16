Logo TVN24
Biznes
Król i królowa podwyżek

W koszyku zakupy za 1800 złotych, ale on zapłacił znacznie mniej (zdjęcie ilustracyjne)
Prezes NBP: wszelkie prognozy wskazują na utrzymywanie się inflacji na poziomie zgodnym z celem NBP w kolejnych latach
Źródło: youtube.com/NBP
W większości kategorii towarów codziennego użytku ceny w listopadzie wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem — podwyżki odnotowano w 14 z nich. W efekcie całkowity koszt koszyka zakupowego jest wyższy o 4 proc. w ujęciu rocznym, wynika z badania UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Najbardziej podrożały używki, napoje oraz słodycze.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że choć w listopadzie w trzech kategoriach wzrosty cen rok do roku były dwucyfrowe, ich wpływ na wzrost ceny całego koszyka zakupowego obejmującego 17 kategorii był ograniczony.

W ubiegłym miesiącu ceny całej analizowanej listy artykułów pierwszej potrzeby wzrosły w ujęciu rocznym średnio nieco ponad 4 proc.

Tak rosną ceny w Polsce
Dowiedz się więcej:

Tak rosną ceny w Polsce

Z kraju

Używki z najwyższymi podwyżkami cen

W listopadzie br. spośród 17 analizowanych kategorii najczęściej kupowanych przez Polaków produktów najbardziej zdrożały używki: kawa, herbata, alkohole itd. – o 12,1 proc. rdr. W październiku również ta kategoria była na pierwszym miejscu ze wzrostem 10,6 proc., a we wrześniu – 7,1 proc. rdr. Średnią ponownie zawyżyły tu ceny kawy mielonej i rozpuszczalnej z podwyżkami odpowiednio o 29,4 i 15,6 proc. rdr.

- Wzrosty cen kawy na półkach sklepowych to działający z opóźnieniem efekt podwyżek cen giełdowych surowych ziaren. Kontrakty długoterminowe, obowiązujące z uwzględnieniem starych notowań, kończą się i zostają zastępowane przez nowe - powiedział dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

Jak dodał, "niewielkim pocieszeniem może być wyhamowanie tempa wzrostu cen giełdowych kawy, gdyż wcześniejsze skoki nie musiały być w pełni skonsumowane przez producentów gotowych wyrobów, a dodatkowo bardzo szybko rośnie rynek azjatycki, napędzając popyt.

Napoje alkoholowe na drugim miejscu. Podium zamykają słodycze i desery

Drugie w zestawieniu są napoje bezalkoholowe ze średnim wzrostem cen na poziomie 11,6 proc. rdr. Poprzednio były one daleko za czołówką podwyżkowego rankingu. W październiku podrożały rdr. o 6,6 proc., a we wrześniu – o 7,4 proc.

- Warto zwrócić uwagę na duże wahania wskaźnika zmiany. Dla przykładu w marcu napoje zdrożały rdr. o 12,9 proc., a w kwietniu – o 1,4 proc. Możliwe jest to, że sieci handlowe przygotowywały wtedy nieco szersze pole do świątecznych promocji – stwierdził ekspert.

Na trzeciej pozycji, tak samo jak przed miesiącem, uplasowały się słodycze i desery z podwyżką o 10,1 proc. W październiku wzrost cen wyniósł 8,7 proc., a we wrześniu – 2,5 proc. rdr.

- Część producentów słodyczy ponosi bardzo wysokie koszty produkcji głównie ze względu na ceny kakao. Ponadto przedświąteczny wzmożony popyt na słodkości może dodatkowo wpływać na wzrosty cen – zauważyła dr Justyna Rybacka z Uniwersytetu WSB Merito.

Wzrosty cen pozostałych kategorii produktów

Na czwartej pozycji najbardziej drożejących kategorii znalazło się mięso ze wzrostem o 8,7 proc. rdr. W październiku i we wrześniu podrożało ono odpowiednio o 7,7 i 6,7 proc. rdr. Piąte miejsce zajęło pieczywo, którego ceny wzrosły o 6,9 proc. rdr. (w październiku 7,2 proc., a we wrześniu 6 proc.).

Na kolejnym miejscu uplasowały się produkty sypkie (np. cukier, mąka) ze wzrostem o 5,5 proc. rdr. W październiku w tej kategorii odnotowano spadek cen o 4,6 proc., natomiast we wrześniu wzrost o 4,9 proc.

Ryby okazały się w listopadzie droższe o 4,2 proc. rok do roku, nabiał zdrożał o 4,1 proc., chemia gospodarcza – o 3,9 proc., wędliny – o 3,8 proc.

Autorzy raportu zaznaczyli, że w przypadku nabiału odpowiedzialne za wzrost średniej były głównie jaja, które w listopadzie podrożały rok do roku o 20,8 proc.

Jaja z dalekiej Ameryki. Polscy producenci alarmują
Dowiedz się więcej:

Jaja z dalekiej Ameryki. Polscy producenci alarmują

Na dalszych miejscach w rankingu znalazły się środki higieny osobistej ze wzrostem na poziomie 3,7 proc. rdr., artykuły dla dzieci – 3,6 proc., a także dodatki spożywcze (np. ketchupy, majonezy i musztardy) – 3,1 proc. rdr. Karmy dla zwierząt podrożały o 1,4 proc. rdr.

Prognoza na grudzień

Autorzy raportu z UCE Research prognozują, że w grudniu ceny w sklepach kształtować się będą podobnie jak w listopadzie. Jednak wraz ze zbliżającymi się świętami wzrosty cen mogą być niższe, szczególnie w przypadku żywności. Już od początku grudnia na rynku można bowiem obserwować walkę na promocje między największymi sieciami handlowymi.

W raporcie przedstawiono wyniki analizy cen 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku z 17 kategorii asortymentowych. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 94 tys. cen detalicznych z przeszło 44 tys. sklepów należących do 61 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

pc

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

cenyCeny żywności
