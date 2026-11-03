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Biedronka przegrywa w sądzie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o promocje

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Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Prezes UOKiK o karze nałożonej na właściciela sieci Biedronka
Źródło wideo: UOKiK
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Biedronka wprowadzała klientów w błąd podczas promocji "Walentynkowa Środa" oraz "Specjalna Środa" - uznał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie obniżył karę nałożoną na właściciela sieci, Jeronimo Martins Polska, ze 105 milionów do blisko 84 milionów złotych. Ogłoszony wyrok jest nieprawomocny.

W komunikacie Urzędu przypomniano, że w grudniu 2025 r. prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą wprowadzania konsumentów w błąd podczas promocji organizowanych przez Biedronkę. Na Jeronimo Martins Polska nałożono wówczas blisko 105 mln zł kary. Spółka odwołała się od tej decyzji.

Sprawa dotyczyła obietnicy zwrotu 100 proc. wartości zakupionych produktów w formie voucherów. Można było z nich jednak skorzystać wyłącznie na określonych warunkach, których klienci nie znali w chwili dokonywania zakupów.

"Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że Biedronka wprowadzała konsumentów w błąd i podzielił ocenę Prezesa UOKiK dotyczącą umyślnego charakteru naruszeń, miarkując przy tym karę do prawie 84 mln zł" - podał UOKiK we wtorek.

UOKiK: naruszenie miało charakter umyślny

Jak wynika z materiału dowodowego, podczas przygotowywania reklamy "Walentynkowej Środy" Jeronimo Martins Polska świadomie zrezygnowała z podania informacji o tym, na jakie produkty można wykorzystać voucher oraz ile trzeba wydać podczas kolejnych zakupów.

"Ta, jak i inne okoliczności wskazane w decyzji Prezesa UOKiK, potwierdzają umyślny charakter naruszenia" - podkreślił Urząd.

UOKiK zaznaczył również, że nie był to pierwszy przypadek, gdy zwracał Biedronce uwagę na sposób informowania klientów o promocjach.

"Urząd wielokrotnie wskazywał spółce, że korzyści i ograniczenia ofert powinny być przedstawiane równie wyraźnie. Spółka była też adresatem dwóch decyzji zobowiązujących dotyczących komunikowania zasad promocji" - podał UOKiK.

Inne postępowania wobec właściciela Biedronki

UOKiK zwrócił uwagę, że to kolejne rozstrzygnięcie SOKiK potwierdzające decyzje prezesa UOKiK wobec Jeronimo Martins Polska.

"Wcześniej, sąd pierwszej instancji utrzymał decyzje w zakresie praktyk wykorzystywania przewagi kontraktowej, zasądzając 506 mln zł kary, a także nieprawidłowości związane z tzw. tarczą antyinflacyjną, zasądzając 160 mln zł kary. Decyzje oczekują na weryfikację przez sąd drugiej instancji" - wyjaśnił UOKiK.

Prawomocnie zakończyły się natomiast sprawy dotyczące rozbieżności między cenami podanymi na półkach i naliczanymi przy kasach oraz błędnego oznakowania kraju pochodzenia warzyw i owoców. UOKiK wygrał oba postępowania, a spółka zapłaciła odpowiednio 115 mln zł i 60 mln zł kar.

UOKiK zapowiada apelację

Wyrok SOKiK jest nieprawomocny. Spółka może się od niego odwołać do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Urząd zaznaczył, że prezes UOKiK również zamierza złożyć apelację w części dotyczącej obniżenia wysokości kary.

"Urząd podtrzymuje stanowisko, że pierwotnie nałożona sankcja była adekwatna do charakteru i wagi stwierdzonych naruszeń" - dodano.

Do wyroku odniosło się biuro prasowe Biedronki. Spółka zapowiedziała, że podejmie decyzję w sprawie ewentualnych dalszych kroków po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia.

"To, że nasze argumenty zostały wysłuchane i uwzględnione przez niezależny sąd, który zmienił pierwotną decyzję wydaną przez Prezesa UOKiK, uznajemy za krok w dobrym kierunku. Dokładnie przeanalizujemy pisemne uzasadnienie wyroku, gdy tylko je otrzymamy, a decyzję dotyczącą ewentualnych dalszych kroków w tej sprawie rezerwujemy sobie na później. Wszystkich klientów Biedronki zapewniamy, że nadal niezmiennie będziemy im oferować najbardziej konkurencyjną ofertę promocyjną na polskim rynku" - przekazało PAP biuro prasowe Biedronki.

Źródło: PAP
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Tagi:
UOKiKBiedronka
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