Wydajemy coraz więcej na zwierzęta domowe

Tzw. ustawa łańcuchowa ma poprawić los zwierząt. Uczestnicy wysłuchania publicznego mieli szereg uwag Źródło: Michalina Czepita/Fakty po Południu TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Rynek karmy i akcesoriów dla zwierząt domowych w Polsce wzrośnie w ciągu najbliższych czterech lat o 30 proc. W tym roku wyniesie ok. 9,6 mld zł, zaś w 2029 r. będzie to niemal 13 mld zł" - pisze w czwartek "Rzeczpospolita", powołując się na analizę firmy doradczej OC&C Strategy Consultants.

Według firmy w ostatnich pięciu latach rynek produktów dla zwierząt w Polsce rósł w tempie około 14 proc. rocznie.

- Od czasu pandemii coraz więcej Polaków decyduje się na zwierzęta, które stały się istotną częścią codziennego życia dla milionów - skomentował dla dziennika Bartek Krawczyk, partner w OC&C Strategy Consultants.

Rosnąca liczba zwierząt w polskich domach

"Obecnie mamy w domach ponad 8,4 mln psów, co oznacza wzrost o prawie 700 tys. wobec 2019 r." – podkreśliła "Rz". Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych, w polskich domach mieszka również 7,5 mln kotów. "Allegro zwraca uwagę, że według Euromonitora w 2025 r. zwierząt domowych jest aż o 1,4 mln więcej niż 5 lat wcześniej" - dodaje dziennik.

Według przytoczonych przez redakcję wyników badań OC&C, "karmy i akcesoria dla zwierząt są wyjątkowo odporne na dekoniunkturę" na co wskazuje jedynie 7 proc. klientów mających w planach ograniczenie wydatków na tego typu produkty. "Dla porównania 22 proc. planuje ograniczyć wydatki na ubrania, 21 proc. na sprzęt elektroniczny, a 28 proc. na wyjścia do restauracji i barów. Co więcej, aż 39 proc. konsumentów planuje dalsze zwiększenie wydatków na produkty dla zwierząt" – zauważa gazeta.

"Rz" podała też, że konsument w Polsce w 2024 r. wydał średnio 57 euro (około 250 złotych) na produkty dla swoich pupili. To około połowy kwoty wydawanej przez opiekunów zwierząt we Francji czy Wielkiej Brytanii. Więcej na ten cel pieniędzy wydają także mieszkańcy Rumunii – 59 euro oraz Czech – 69 euro.

OGLĄDAJ: TVN24 HD