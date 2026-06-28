Gdzie uciec przed upałem? Lekarz wskazuje rozwiązanie
W weekend do Polski dotarły ciepłe masy powietrza znad Afryki Północnej, które wywołały temperatury sięgające rekordowo wysokich poziomów. W sobotę najgoręcej było w Słubicach, gdzie odnotowano 38,9 st. C. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, a synoptycy prognozują nawet 40 st. C. Sposobem na przetrwanie tego dnia może być schronienie się w centrach handlowych, które będą otwarte, ponieważ 28 czerwca jest niedziela handlowa - nie obowiązuje zakaz handlu.
W upał do galerii handlowej
- Nie zachęcam zwykle w wolne dni do masowego chodzenia do galerii, ale w ten weekend myślę, że to dobry pomysł spędzić 2-3 godziny, kiedy jesteśmy mocno rozgrzani, w zamkniętych, dobrze klimatyzowanych pomieszczeniach - stwierdził na antenie TVN24 Grzesiowski.
Dodał, że "przy okazji można coś zjeść czy zobaczyć ciekawego, więc ten czas nie musi być kompletnie zmarnowany".
- Uważam, że to jest szczęście w nieszczęściu, że mamy teraz otwarte galerie, duże sklepy czy markety. Warto korzystać z tego chłodu - zaznaczył lekarz.
W Polsce zakaz handlu w niedziele obowiązuje od 2018 roku. Są jednak wyjątki. Niedziele handlowe przypadają najczęściej przed świętami. Jednak nie wszystkie.
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Niedziele handlowe w 2026 roku
W Polsce zakaz handlu w niedziele obowiązuje od 2018 roku. Są jednak wyjątki. Niedziele handlowe przypadają najczęściej przed świętami. Jednak nie wszystkie. W 2026 roku czeka nas łącznie jeszcze pięć takich dni, z czego aż trzy w grudniu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejne w 2026 r. przypadną w następujących terminach:
- 28 czerwca;
- 30 sierpnia;
- 6 grudnia;
- 13 grudnia;
- 20 grudnia.
W tym roku mieliśmy już trzy niedziele handlowe: 25 stycznia, 29 marca i 26 kwietnia.
Które sklepy są otwarte w niedziele niehandlowe
W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.
Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.
Za łamanie przepisów grożą surowe kary. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otwarcie punktów wbrew prawu, muszą liczyć się z grzywną. Kara za złamanie zakazu handlu wynosi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł.
Niedziele wolne od handlu
Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku.
Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.