Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

Gdzie uciec przed upałem? Lekarz wskazuje rozwiązanie

|
zlote tarasy warszawa - Nataly Reinch shutterstock_740229268
Grzesiowski o upale i niedzieli handlowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Nataly Reinch / Shutterstock
W niedzielę, 28 czerwca - kiedy termometry pokażą nawet 40 stopni Celsjusza - sklepy będą otwarte. - W ten weekend myślę, że to dobry pomysł spędzić dwie-trzy godziny w zamkniętych, dobrze klimatyzowanych pomieszczeniach - mówił w TVN24 główny inspektor sanitarny doktor Paweł Grzesiowski.

W weekend do Polski dotarły ciepłe masy powietrza znad Afryki Północnej, które wywołały temperatury sięgające rekordowo wysokich poziomów. W sobotę najgoręcej było w Słubicach, gdzie odnotowano 38,9 st. C. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, a synoptycy prognozują nawet 40 st. C. Sposobem na przetrwanie tego dnia może być schronienie się w centrach handlowych, które będą otwarte, ponieważ 28 czerwca jest niedziela handlowa - nie obowiązuje zakaz handlu.

W upał do galerii handlowej

- Nie zachęcam zwykle w wolne dni do masowego chodzenia do galerii, ale w ten weekend myślę, że to dobry pomysł spędzić 2-3 godziny, kiedy jesteśmy mocno rozgrzani, w zamkniętych, dobrze klimatyzowanych pomieszczeniach - stwierdził na antenie TVN24 Grzesiowski.

Dodał, że "przy okazji można coś zjeść czy zobaczyć ciekawego, więc ten czas nie musi być kompletnie zmarnowany".

- Uważam, że to jest szczęście w nieszczęściu, że mamy teraz otwarte galerie, duże sklepy czy markety. Warto korzystać z tego chłodu - zaznaczył lekarz.

W Polsce zakaz handlu w niedziele obowiązuje od 2018 roku. Są jednak wyjątki. Niedziele handlowe przypadają najczęściej przed świętami. Jednak nie wszystkie.

Kulminacja spiekoty. Co pokazują mapy >>>

Niedziele handlowe w 2026 roku

W Polsce zakaz handlu w niedziele obowiązuje od 2018 roku. Są jednak wyjątki. Niedziele handlowe przypadają najczęściej przed świętami. Jednak nie wszystkie. W 2026 roku czeka nas łącznie jeszcze pięć takich dni, z czego aż trzy w grudniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejne w 2026 r. przypadną w następujących terminach:

  • 28 czerwca;
  • 30 sierpnia;
  • 6 grudnia;
  • 13 grudnia;
  • 20 grudnia.

W tym roku mieliśmy już trzy niedziele handlowe: 25 stycznia, 29 marca i 26 kwietnia.

Niedziele handlowe w 2026 roku
Niedziele handlowe w 2026 roku
Źródło zdjęcia: Mateusz Krymski/PAP

Które sklepy są otwarte w niedziele niehandlowe

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za łamanie przepisów grożą surowe kary. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otwarcie punktów wbrew prawu, muszą liczyć się z grzywną. Kara za złamanie zakazu handlu wynosi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł.

Niedziele wolne od handlu

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku.

Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

OGLĄDAJ: "Loża prasowa". Oglądaj w TVN24 i TVN24+
TVN24+ Loża prasowa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
pc
Prof. Motyka: Zełenski zrzucił porozumienie ze stołu. "Od tego już nie będzie ucieczki"
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
shutterstock_2130825260
To nie minie po tabletce. Dlaczego miliony osób wciąż słyszą: "proszę się przyzwyczaić"?
Agata Daniluk
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Niedziela handlowaNiedziele wolne od handluZakaz handlu w niedzieleSklep
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Karol Nawrocki
Pokłosie trzech wet. Polska 2050 ma negocjować z kancelarią prezydenta
Z kraju
Donald Trump
Trump pokazał nowy paszport USA
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto
Pieniądze
zlote tarasy shutterstock_1159549003_1
Handel w trakcie upału. Jedyna taka niedziela w czerwcu
Handel
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Polska przestaje być tania. Nowe dane o cenach
Z kraju
shutterstock_2608876927
Były członek RPP: nie jesteśmy w stanie wprowadzić euro
Z kraju
Polski paszport
"Plan B" na wypadek wojny. Jak paszporty zabezpieczają przyszłość
Alicja Skiba
KIJOW shutterstock_2131674583_1
Ponad 160 umów Ukrainy po konferencji w Polsce
Ze świata
Donald Trump
100 procent. Trump grozi Europie
Ze świata
eurojackpot wyniki losowania loteria
Potężna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w weekend
Moto
shutterstock_2299730623
Krótka panika, szybki powrót. "Choć na chwilę wyrwać się z domu"
Maja Piotrowska
paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Droższe paliwo już w przyszłym tygodniu? Prognozy analityków
Moto
shutterstock_1879258678
Pesa kontynuuje współpracę z Kijowem. Witalij Kliczko ujawnił szczegóły
Z kraju
Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy
Początek nowych kontraktów w Gdańsku. Kowal: biznes jest zadowolony
Z kraju
upał lato gorąco
Dostawy prądu w upały. "Nie wprowadzamy żadnych obowiązkowych ograniczeń"
Z kraju
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Ochrona pracowników w czasie upałów. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie
Dla pracownika
JSW
Problemy finansowe JSW. "Skoro my zaciskamy pasa do krwi, to co poświęca druga strona?"
Z kraju
Szklana Manufaktura - Drezno
Największe cięcia etatów od 89 lat. To nawet 100 tysięcy miejsc pracy
Moto
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Wyższe ceny paliw w weekend. Tyle mają wynosić
Moto
gastronomia restauracja shutterstock_522191554
VAT w gastronomii pod lupą. Rzecznik interweniuje
Z kraju
OpenAI ChatGPT
Nowy model OpenAI z ograniczonym dostępem. Co z debiutem giełdowym?
Tech
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Pracują w upale na placu budowy. "Jak mała szklarnia"
Dla pracownika
Fotowoltaika
Ekstremalne upały, moc w fotowoltaice. Apel do użytkowników
Łukasz Figielski
Ropa, pole naftowe, Syria
Zmiana w cenach ropy. Rynek ocenia sytuację w cieśninie Ormuz
Rynki
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Seniorzy toną w zaległościach. Prawie 12 miliardów złotych długu
Dla seniora
Koronacja Karola III kosztowała 71 miliony funtów
Pierwszy monarcha, który ujawnił swoje podatki. Tyle król Karol płaci fiskusowi
Ze świata
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
Pieniądze
temat paliwa
Ceny na stacjach w piątek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Moto
Radosław Sikorski
Milionowe inwestycje we Lwowie bez polskich firm. Sikorski: może to i lepiej
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica