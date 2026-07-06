Handel Znana sieć sklepów wprowadzała kupujących w błąd. Zapłaci ponad 13 milionów złotych Oprac. Wiktor Knowski |

UOKiK reaguje po nagraniu z Hotelu Gołębiewski. Materiał Ewy Wagner dla magazynu "Polska i Świat" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Kontrola została przeprowadzona przez podległą UOKiK Inspekcję Handlową na przełomie 2020 i 2021 roku. Decyzja Sądu Apelacyjnego jest prawomocna.

Wyniki kontroli UOKiK w sieci Kaufland

Prezes UOKiK wszczął w 2020 r. postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska (JMP), właścicielowi sklepów Biedronka oraz Kaufland Polska Markety.

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"Kontrole Inspekcji Handlowej potwierdziły, że klienci właśnie tych sieci byli wprowadzani w błąd. Informacje na wywieszkach różniły się od tych podanych na opakowaniach czy wynikających z dokumentów dostawy. Nieprawidłowości występowały w 27,8 proc. sklepów Biedronka i 38 proc. sklepów Kaufland skontrolowanych przez Inspekcję Handlową" - czytamy w informacji prasowej przekazanej przez UOKiK.

#UOKiK wygrywa w sądzie



Oznakowanie owoców i warzyw krajem pochodzenia w sieci Kaufland wprowadzało konsumentów w błąd. Sąd Apelacyjny potwierdził decyzję Prezesa UOKiK. Utrzymał również karę finansową w wysokości 13,2 mln zł. Decyzja jest prawomocna.



Nieprawidłowości… pic.twitter.com/zJlBDtyn83 — UOKiK (@UOKiKgovPL) July 6, 2026 Rozwiń

W konsekwencji na Jeronimo Martins Polska (JMP) prezes UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 60 mln zł, a na Kaufland Polska Markety - 13,2 mln zł. Sąd apelacyjny potwierdził 6 lipca decyzję dotyczącą sieci Kaufland.

Błędy w oznakowaniu kraju pochodzenia

Kontrole Inspekcji Handlowej trwały od stycznia 2020 r. do czerwca 2021 r. i dotyczyły sklepów sieci Kaufland w całej Polsce. Nieprawidłowości ujawniono w 38 proc. sprawdzonych sklepów (27 placówek na 71 sprawdzonych).

"Łącznie skontrolowano 215 partii. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 24,7 proc. W II kwartale 2021 r. Inspekcja Handlowa odwiedziła 32 sklepy Kaufland sprawdzając, czy nieprawidłowości nadal występują - w 43,7 proc. z nich błędnie podawano kraj pochodzenia" - przekazał UOKiK.

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- Rzetelna i prawdziwa informacja o produkcie to jedno z najważniejszych praw konsumenta. W trakcie naszych postępowań potwierdziło się, że klienci sklepów Biedronka i Kaufland nie mieli jasnej informacji o tym, skąd pochodzą warzywa i owoce. Inny kraj widniał na wywieszce, a inny na opakowaniu (...). Dla wielu osób ważne jest wspieranie polskich dostawców i wybieranie polskich produktów, dlatego sklepy nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.