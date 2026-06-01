Handel

Toksyny w zabawkach. Kontrola pokazała, ile z nich nie spełnia norm

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę, w ramach której przebadano 250 modeli zabawek. Ponad 16 procent z nich przekraczało dopuszczalne normy ftalanów i migracji boru. Ponadto jedna czwarta przedmiotów była nieprawidłowo oznakowana.

UOKiK wraz z Inspekcją Handlową sprawdził 220 modeli zabawek pod kątem zawartości ftalanów, m.in. piłki, skakanki i lalki, oraz 30 modeli sensorycznych mas slime, czyli tzw. glutków, w których przebadano poziom migracji boru. Chodzi o ilość tego pierwiastka, która może uwalniać się z zabawki podczas ugniatania, a następnie przenikać przez dotyk do organizmu dziecka.

Poziom przekroczony 200 razy

Badanie wykazało, że na 250 sprawdzonych modeli zabawek jedna czwarta nie miała prawidłowego oznakowania. "Konsument nie wiedział np. czy zabawka spełnia obowiązujące wymagania, kto za nią odpowiada, jak jej używać, na co uważać" - wskazał UOKiK.

Z kolei 41 produktów, czyli ponad 16 proc. nie spełniało norm bezpieczeństwa. Poziom ftalanów był przekroczony w blisko 15 proc. badanych zabawek - w jednej z piłek aż 200 razy. "Wyższy niż dozwolony poziom migracji boru wykryliśmy w co trzeciej masie slime - jeden z 'glutków' przekraczał normę czterokrotnie'" - dodał Urząd.

Obecnie Inspekcja Handlowa kieruje wnioski do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania administracyjnego, którego efektem może być nałożenie kary - od 10 do 20 tys. zł przy uchybieniach formalnych oraz nawet do 100 tys. zł za wprowadzenie do obrotu zabawki niezgodnej z wymaganiami bezpieczeństwa.

Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska

Nadmiar niebezpieczny dla zdrowia

"W przypadku braku odpowiednich oznakowań przedsiębiorcy mogą od razu podjąć działania naprawcze i uniknąć kary. Natomiast niebezpieczne zabawki są wycofywane ze sprzedaży oraz zgłaszane przez UOKiK do unijnego systemu Safety Gate, aby nie trafiły w ręce innych europejskich konsumentów" - poinformowano w publikacji.

UOKiK wyjaśnił, że aby zabawka była miękka, elastyczna i przyjemna w dotyku używane są substancje, których limity są rygorystycznie określone. Dopuszczalna zawartość ftalanów - sprawiających, że tworzywo jest plastyczne - wynosi 0,1 proc. na kg masy materiału. Dopuszczalny poziom migracji boru to maksymalnie 300 mg na kg masy. Obie substancje nie mają zapachu ani smaku. Obie, w nadmiarze, są niebezpieczne dla zdrowia.

Wymagana czujność

Urząd przypomniał by nie kupować nieoznakowanych zabawek i wybierać te ze znakiem CE - jest to deklaracja producenta, że produkt spełnia odpowiednie wymagania unijne. Trzeba jednak zachować czujność, bo na zabawkach importowanych spoza Unii pojawia się znak łudząco przypominający europejską deklarację zgodności. UOKiK radzi, by zwrócić uwagę na prawidłową odległość miedzy literami i fakt, że środkowa kreska w "E" powinna być krótsza.

"Ważne są też dane podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu na rynek - nazwa i adres producenta lub importera. Zwróć uwagę na etykietę oraz umieszczone na niej ostrzeżenia - limit wieku, konkretne ryzyka. Zapoznaj się z instrukcją - są zabawki, które wymagają nadzoru osoby dorosłej. Kupuj zabawki dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka. Oznaczenia wiekowe to bardzo ważna informacja, nie tylko sugestia. Korzystaj z ofert sprawdzonych sprzedawców i marek" - podkreślił UOKiK.

Źródło: PAP
