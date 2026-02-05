Toksyna w produktach dla niemowląt. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie GIS: migracja ołowiu i kadmu z obrzeża szklanek Źródło: GIS

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę Nutricia Polska Sp. z o.o. o potrzebie prewencyjnego wycofania partii produktów do żywienia niemowląt z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus" - napisał w komunikacie GIS.

To już drugie ostrzeżenie GIS dotyczące tego typu produktów w ostatnim czasie. Jak wyjaśniono w komunikacie, decyzja o rozszerzeniu wcześniejszego wycofania (z 29 stycznia 2026 r.) została podjęta "z troski o najmłodszych konsumentów oraz w celu szybkiego dostosowania się do nowych wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)".

Mleko dla niemowląt wycofane

Szczegóły dotyczące wycofanych produktów:

Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 350 g,

Data minimalnej trwałości: 07.08.2026, 02.10.2026, 15.10.2026, 08.01.2027.

Partie BEBIKO 1 nutriFLOR wycofane

Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g ,

Data minimalnej trwałości: 15.07.2026, 12.08.2026, 13.08.2026, 21.08.2026, 09.10.2026, 19.09.2026, 30.09.2026, 04.11.2026, 05.11.2026, 21.11.2026, 05.12.2026, 25.12.2026, 14.01.2027, 16.01.2027.

Partie BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g wycofane z obrotu Źródło: GIS

Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g,

Data minimalnej trwałości: 26.10.2026.

Partie BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g znikają ze sklepów Źródło: GIS

Nazwa produktu: BEBIKO PRO+ 1 700 g,

Data minimalnej trwałości: 28.11.2026, 03.02.2027.

Partie BEBIKO PRO+ 1 700 g znikają ze sklepów Źródło: GIS

Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g,

Data minimalnej trwałości: 14.07.2026, 09.11.2026.

GIS monitoruje wycofywanie ze sklepów Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g Źródło: GIS

Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g,

Data minimalnej trwałości: 10.07.2026, 23.07.2026, 07.08.2026, 17.10.2026, 17.11.2026.

Partie Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g wycofywane z obrotu Źródło: GIS

Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g,

Data minimalnej trwałości: 15.08.2026, 26.11.2026, 25.12.2026.

GIS ostrzega przed partiami Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g Źródło: GIS

Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g ,

Data minimalnej trwałości: 06.06.2026, 20.07.2026, 17.09.2026, 21.11.2026, 20.12.2026.

GIS ostrzega przed partiami Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g Źródło: GIS

Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g,

Data minimalnej trwałości: 17.07.2026, 06.08.2026, 03.10.2026, 15.11.2026, 25.11.2026, 24.12.2026, 25.12.2026, 27.12.2026, 15.01.2027.

Partie Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g wycofane Źródło: GIS

Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g,

Data minimalnej trwałości: 22.08.2026.

Partie Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g znikają ze sklepów Źródło: GIS

Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g,

Data minimalnej trwałości: 12.07.2026, 21.08.2026.

Partie Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g wycofane Źródło: GIS

Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g,

Data minimalnej trwałości: 11.01.2027, 15.04.2027, 13.05.2027, 04.06.2027, 10.07.2027, 18.08.2027, 05.09.2027.

Partie Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g wycofane Źródło: GIS

Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g,

Data minimalnej trwałości: 10.01.2027, 31.01.2027, 12.03.2027, 12.05.2027, 05.06.2027, 12.06.2027, 12.07.2027, 10.08.2027, 03.09.2027.

Partie Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g wycofane Źródło: GIS

Produkty wycofane z obrotu

NUTRICIA Polska sp. z o.o. natychmiast rozpoczęła działania mające na celu wycofanie ze sprzedaży wskazanych partii swoich produktów. O prowadzonej akcji, jak poinformowano rodziców i opiekunów poprzez oficjalne strony internetowe firmy.

"Żadne inne produkty wprowadzane do obrotu przez firmę NUTRICIA Polska sp. z o.o. nie są objęte tym wycofaniem. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu" - podkreślono w komunikacie.

GIS dodał, że "nie należy spożywać produktów ze wskazanych w komunikacie partii".

Silna toksyna w mleku

Cereulidyna to silna, ciepłoodporna toksyna wymiotna produkowana przez niektóre szczepy bakterii Bacillus cereus. Jest wyjątkowo odporna na wysokie temperatury, kwasy i enzymy trawienne, co oznacza, że zwykłe gotowanie czy pasteryzacja jej nie niszczy.

Spożycie nawet małych ilości może wywołać gwałtowne objawy - głównie nagłe nudności, silne wymioty i ból brzucha, które pojawiają się zazwyczaj od 30 minut do 6 godzin po spożyciu skażonego produktu. Objawy zwykle mijają samoistnie w ciągu 6–24 godzin, ale u najmłodszych dzieci (zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia) mogą szybko prowadzić do zaburzeń elektrolitowych i odwodnienia, a w bardzo rzadkich przypadkach do cięższych powikłań (np. uszkodzenia wątroby).

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

