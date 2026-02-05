Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

Toksyna w produktach dla niemowląt. Ostrzeżenie

shutterstock_2651818499
Ostrzeżenie GIS: migracja ołowiu i kadmu z obrzeża szklanek
Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o prewencyjnym wycofaniu z obrotu kilku partii produktów do żywienia niemowląt. Powodem jest ryzyko obecności cereulidyny - groźnej toksyny wytwarzanej przez bakterie Bacillus cereus.

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę Nutricia Polska Sp. z o.o. o potrzebie prewencyjnego wycofania partii produktów do żywienia niemowląt z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus" - napisał w komunikacie GIS.

To już drugie ostrzeżenie GIS dotyczące tego typu produktów w ostatnim czasie. Jak wyjaśniono w komunikacie, decyzja o rozszerzeniu wcześniejszego wycofania (z 29 stycznia 2026 r.) została podjęta "z troski o najmłodszych konsumentów oraz w celu szybkiego dostosowania się do nowych wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)".

Czytaj też: Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie

Mleko dla niemowląt wycofane

Szczegóły dotyczące wycofanych produktów:

  • Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 350 g,
  • Data minimalnej trwałości: 07.08.2026, 02.10.2026, 15.10.2026, 08.01.2027.
Partie BEBIKO 1 nutriFLOR wycofane
Partie BEBIKO 1 nutriFLOR wycofane
  • Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g,
  • Data minimalnej trwałości: 15.07.2026, 12.08.2026, 13.08.2026, 21.08.2026, 09.10.2026, 19.09.2026, 30.09.2026, 04.11.2026, 05.11.2026, 21.11.2026, 05.12.2026, 25.12.2026, 14.01.2027, 16.01.2027.
Partie BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g wycofane z obrotu
Partie BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g wycofane z obrotu
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g,
  • Data minimalnej trwałości: 26.10.2026.
Partie BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g znikają ze sklepów
Partie BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g znikają ze sklepów
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: BEBIKO PRO+ 1 700 g,
  • Data minimalnej trwałości: 28.11.2026, 03.02.2027.
Partie BEBIKO PRO+ 1 700 g znikają ze sklepów
Partie BEBIKO PRO+ 1 700 g znikają ze sklepów
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g,
  • Data minimalnej trwałości: 14.07.2026, 09.11.2026.
GIS monitoruje wycofywanie ze sklepów Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g
GIS monitoruje wycofywanie ze sklepów Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g,
  • Data minimalnej trwałości: 10.07.2026, 23.07.2026, 07.08.2026, 17.10.2026, 17.11.2026.
Partie Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g wycofywane z obrotu
Partie Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g wycofywane z obrotu
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g,
  • Data minimalnej trwałości: 15.08.2026, 26.11.2026, 25.12.2026.
GIS ostrzega przed partiami Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g
GIS ostrzega przed partiami Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g,
  • Data minimalnej trwałości: 06.06.2026, 20.07.2026, 17.09.2026, 21.11.2026, 20.12.2026.
GIS ostrzega przed partiami Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g
GIS ostrzega przed partiami Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g,
  • Data minimalnej trwałości: 17.07.2026, 06.08.2026, 03.10.2026, 15.11.2026, 25.11.2026, 24.12.2026, 25.12.2026, 27.12.2026, 15.01.2027.
Partie Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g wycofane
Partie Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g wycofane
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g,
  • Data minimalnej trwałości: 22.08.2026.
Partie Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g znikają ze sklepów
Partie Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g znikają ze sklepów
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g,
  • Data minimalnej trwałości: 12.07.2026, 21.08.2026.
Partie Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g wycofane
Partie Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g wycofane
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g,
  • Data minimalnej trwałości: 11.01.2027, 15.04.2027, 13.05.2027, 04.06.2027, 10.07.2027, 18.08.2027, 05.09.2027.
Partie Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g wycofane
Partie Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g wycofane
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g,
  • Data minimalnej trwałości: 10.01.2027, 31.01.2027, 12.03.2027, 12.05.2027, 05.06.2027, 12.06.2027, 12.07.2027, 10.08.2027, 03.09.2027.
Partie Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g wycofane
Partie Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g wycofane
Źródło: GIS

Produkty wycofane z obrotu

NUTRICIA Polska sp. z o.o. natychmiast rozpoczęła działania mające na celu wycofanie ze sprzedaży wskazanych partii swoich produktów. O prowadzonej akcji, jak poinformowano rodziców i opiekunów poprzez oficjalne strony internetowe firmy.

Szczyt zachorowań jeszcze przed nami. Eksperci ostrzegają
Dowiedz się więcej:

Szczyt zachorowań jeszcze przed nami. Eksperci ostrzegają

TVN24

"Żadne inne produkty wprowadzane do obrotu przez firmę NUTRICIA Polska sp. z o.o. nie są objęte tym wycofaniem. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu" - podkreślono w komunikacie.

GIS dodał, że "nie należy spożywać produktów ze wskazanych w komunikacie partii".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nestle hq
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2647381995
Inspektorat sanitarny ostrzega przed szklankami z ołowiem
grypa
Szczyt zachorowań jeszcze przed nami. Eksperci ostrzegają
TVN24

Silna toksyna w mleku

Cereulidyna to silna, ciepłoodporna toksyna wymiotna produkowana przez niektóre szczepy bakterii Bacillus cereus. Jest wyjątkowo odporna na wysokie temperatury, kwasy i enzymy trawienne, co oznacza, że zwykłe gotowanie czy pasteryzacja jej nie niszczy.

Spożycie nawet małych ilości może wywołać gwałtowne objawy - głównie nagłe nudności, silne wymioty i ból brzucha, które pojawiają się zazwyczaj od 30 minut do 6 godzin po spożyciu skażonego produktu. Objawy zwykle mijają samoistnie w ciągu 6–24 godzin, ale u najmłodszych dzieci (zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia) mogą szybko prowadzić do zaburzeń elektrolitowych i odwodnienia, a w bardzo rzadkich przypadkach do cięższych powikłań (np. uszkodzenia wątroby).

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

OGLĄDAJ: Areszt dla Ziobry? Wkrótce decyzja sądu
Prokurator Piotr Woźniak przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Areszt dla Ziobry? Wkrótce decyzja sądu
WYDANIE SPECJALNE

Prokurator Piotr Woźniak przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
GISdzieciHandel
Zobacz także:
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Z Krakowa nad morze w nieco ponad godzinę. Wkrótce nowe połączenie
Z kraju
Władimir Putin
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"
Maja Piotrowska
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
Nieruchomości
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najgorszy wynik od Wielkiej Recesji. Przyczynił się do tego Amazon
Ze świata
shutterstock_2689149051
CBA zatrzymało twórców projektu gry mobilnej. Chodzi o milionowe szkody
Tech
Europejski Bank Centralny EBC
EBC zdecydowało. Jak zmienią się koszty pożyczek w strefie euro?
Najnowsze
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami? Prezes NBP o marcowej perspektywie
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski komentuje Muska. "Dziękuję"
Z kraju
Moskwa Kreml
Niemiecki wywiad: Rosja wydaje więcej, niż zakładano
Ze świata
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Drożej niż podczas Tygodnia Mody. Gwałtowny wzrost
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów
Ze świata
Konwencja partii Brauna
Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
"Panuje niepewność". Cena ostro w dół
Ze świata
unicef budynek logo shutterstock_2594306569
"Krzywda, którą powodują, nie ma nic wspólnego z fikcją". UNICEF podał niepokojące dane
Tech
MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
To najdroższe medale w historii igrzysk
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Praca z importu. Rekord pobity
Z kraju
Berlin Brandenburg lotnisko shutterstock_2239720323
Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty
Turystyka
budowa pracownik robotnik praca shutterstock_1031601475
Nadchodzi wielka fala, na horyzoncie wielki problem
Z kraju
Blackout w Hawanie
Kryzys się pogłębia. Fatalne skutki działań USA
Ze świata
Radosław Sikorski
Sikorski: Stany Zjednoczone zidentyfikowały poważny problem
Z kraju
epa12704535
Gigantyczne zwolnienia w "Washington Post"
Ze świata
shutterstock_2600100189_1
Minerały krytyczne pod większym nadzorem. Jest plan na porozumienie
Ze świata
shutterstock_2542628065
USA walczą o kluczowe surowce. Vance: chcemy utworzyć blok
Ze świata
pap_20251224_1GI
Cena mocno w dół, mit "wyparowuje"
Łukasz Figielski
forum-1066538221
Koniec epoki w Czechach. Wydobyto ostatni wagonik
Ze świata
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
Z kraju
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
Ze świata
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? Rzecznik MSZ odpowiada
Ze świata
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica