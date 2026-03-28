Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data

Prezydent podpisał ustawy o cenach paliw. Motyka: bardzo dobra decyzja

Ustawa umożliwiająca obniżkę cen paliw na polskich stacjach, podpisana w piątek przez prezydenta Karola Nawrockiego, została opublikowana przez Prezesa Rady Ministrów (premiera) w sobotę w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że będzie mogła ona wejść w życie już w najbliższy poniedziałek.

Wzrost cen na stacjach jest wynikiem wojny na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do zablokowania cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku dla transportu między innymi ropy i gazu ziemnego.

Obniżka cen paliw. Błyskawiczne tempo prac

Chodzi o nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także o nowelę ustawy o podatku akcyzowym.

Oba akty prawne zostały przyjęte przez rząd na specjalnym posiedzeniu w czwartek i jeszcze tego samego dnia trafiły do prac w Sejmie. Izba niższa uchwaliła ustawy w piątek, a następnie poparł je Sejm. Prezydent Karol Nawrocki podpisał je na pokładzie samolotu w drodze do USA na konferencję CPAC.

Intencją rządu było, aby nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać jeszcze przed Wielkanocą, czyli przed szczytem wyjazdów świątecznych.

Tyle zapłacimy za paliwo

Maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Nowe regulacje zakładają nakładanie na kluczowych graczy rynkowych codziennego obowiązku informacyjnego względem Ministerstwa Energii w celu bieżącej aktualizacji stawek. Natomiast nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Premier Donald Tusk zapowiedział zmniejszenie stawki VAT na paliwa (z 23 na 8 proc.). Według szefa rządu pakiet CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej" ma przełożyć się na spadek cen na stacjach, w stosunku do obecnych poziomów, o około 1,2 zł na litrze paliwa.

Premier zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax).

