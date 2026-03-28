Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data

W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy umożliwiające obniżkę cen paliw. Wejdą one w życie w poniedziałek.

Ustawa umożliwiająca obniżkę cen paliw na polskich stacjach, podpisana w piątek przez prezydenta Karola Nawrockiego, została opublikowana przez Prezesa Rady Ministrów (premiera) w sobotę w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że będzie mogła ona wejść w życie już w najbliższy poniedziałek.

Wzrost cen na stacjach jest wynikiem wojny na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do zablokowania cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku dla transportu między innymi ropy i gazu ziemnego.

Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw
Dowiedz się więcej:

Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw

Z kraju

Obniżka cen paliw. Błyskawiczne tempo prac

Chodzi o nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także o nowelę ustawy o podatku akcyzowym.

Oba akty prawne zostały przyjęte przez rząd na specjalnym posiedzeniu w czwartek i jeszcze tego samego dnia trafiły do prac w Sejmie. Izba niższa uchwaliła ustawy w piątek, a następnie poparł je Sejm. Prezydent Karol Nawrocki podpisał je na pokładzie samolotu w drodze do USA na konferencję CPAC.

Intencją rządu było, aby nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać jeszcze przed Wielkanocą, czyli przed szczytem wyjazdów świątecznych.

Maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Tyle mają kosztować paliwa po obniżce
Dowiedz się więcej:

Tyle mają kosztować paliwa po obniżce

Moto

Nowe regulacje zakładają nakładanie na kluczowych graczy rynkowych codziennego obowiązku informacyjnego względem Ministerstwa Energii w celu bieżącej aktualizacji stawek. Natomiast nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Premier Donald Tusk zapowiedział zmniejszenie stawki VAT na paliwa (z 23 na 8 proc.). Według szefa rządu pakiet CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej" ma przełożyć się na spadek cen na stacjach, w stosunku do obecnych poziomów, o około 1,2 zł na litrze paliwa.

Premier zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax).

Zobacz także:
HEgCErGWgAAQaDN
Ukraina zawarła umowę z dwoma krajami
Ze świata
hawana kuba shutterstock_2708972419
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku
Z kraju
jaja jajka wielkanoc pieniadze shutterstock_2283619677
Dodatkowy dzień na świąteczne zakupy
Z kraju
sen zegarek shutterstock_2674805173
Tej nocy przestawimy zegarki
Z kraju
Lotnisko w Barcelonie
Możliwe opóźnienia lotów i problemy z bagażem. Strajk na 12 lotniskach
Ze świata
Z Grindra, który jest przeznaczony dla mniejszości homoseksualnej, codziennie na całym świecie korzysta ponad 3,6 miliona osób
ZUS a pary jednopłciowe. Jest oświadczenie po ważnym wyroku
Z kraju
pap_20250530_1ZH
Trump rozmawiał z premierem Indii. Do rozmowy dołączył Musk
Ze świata
Kash Patel
Powiązani z Iranem hakerzy włamali się na maila szefa FBI
Ze świata
Moskwa, Kreml
"Szkarłatny łabędź" kontra cenzura sieci. Kreml grozi protestującym
Ze świata
Komisja Europejska
Cyberatak na platformę KE. Mogły zostać pozyskane dane
Tech
pap_20260310_14J
Kiedy obniżki cen paliw? Minister o kolejnych krokach
TVN24
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw
Z kraju
Piotr Serafin
Serafin ostro o SAFE: nie mamy czasu do stracenia
Z kraju
pap_20250925_1UW
Polska z najlepszym wynikiem w NATO. Za nami nawet USA
Z kraju
Donald Trump
Podpis Trumpa na dolarach. Pierwszy prezydent w historii
Ze świata
shutterstock_2180301073
Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"
Z kraju
Meta, Google, YouTube, Instagram
Meta i Google uznane za winne. "Złożymy apelację"
Tech
Karol Nawrocki
Senat zdecydował jednogłośnie. Czas na ruch prezydenta
Z kraju
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Od kwietnia nowe zasady wyliczania emerytur
Dla seniora
Władimir Putin
Putin spotkał się z oligarchami. Miał prosić o wsparcie
Ze świata
lagos nigeria wysypisko smieci shutterstock_2413702801
Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci
Tech
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
"Rośnie presja". Analitycy alarmują
Rynki
Posiedzenie Sejmu 27 marca 2026
Obniżka cen paliw. Jest decyzja Sejmu
Z kraju
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tyle mają kosztować paliwa po obniżce
Moto
Zdawali egzaminy teoretyczne (zdjęcie ilustracyjne)
Minister zapowiada rewolucję w egzaminach na prawo jazdy
Z kraju
pap_20100719_0QX
Zaskakująca skala zniszczeń. Naprawa potrwa lata
Ze świata
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Duży zwrot. USA nie opublikują kluczowych informacji
Ze świata
shutterstock_offset_2212567871
Jest decyzja komisji w sprawie rządowego "CPN"
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Z kraju
shutterstock_2635235415
Komisja Europejska bierze pod lupę Snapchat
Tech

