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Niebezpieczne znalezisko w sosie bolońskim. GIS ostrzega konsumentów

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GIS ostrzega przed sosem bolońskim
Źródło wideo: GIS
Źródło zdj. gł.: stefanvlaicu/Shutterstock
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Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożyciem jednej z partii sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. Komunikat wydano po zgłoszeniu konsumenta, który miał znaleźć w produkcie fragment szkła. Dotychczas nie udało się ustalić jego źródła ani jednoznacznie potwierdzić, że pochodził z sosu.

GIS otrzymał od Głównego Inspektoratu Weterynarii informację o skardze konsumenta dotyczącej obecności fragmentu szkła w sosie bolońskim z mięsem wołowo-wieprzowym. W związku z potencjalnym zagrożeniem wskazana partia produktu jest wycofywana z obrotu.

Wycofany sos boloński - szczegóły produktu

Ostrzeżenie GIS dotyczy poniższego produktu:

  • Nazwa produktu: Sos boloński z mięsem wołowo-wieprzowym - Kuchnia Zyguły;
  • Numer partii: 154;
  • Data minimalnej trwałości: 30/05/2027;
  • Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo- Usługowe Jóźwiak Dorota Jóźwiak, Chociszewo 33, 66-304 Brójce, WNI: 08034002;
  • Podmiot odpowiedzialny: "Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek" Spółka z o.o. S K, Czarna Droga, 9, 66-210 Zbąszynek.
Fragmenty szkła w sosie - ostrzeżenie GIS
Fragmenty szkła w sosie - ostrzeżenie GIS
Źródło zdjęcia: GIS
Szkło w sosie bolońskim. GIS ostrzega
Szkło w sosie bolońskim. GIS ostrzega
Źródło zdjęcia: GIS

GIS ostrzega

Jak poinformował GIS, podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu do obrotu - "Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek" - po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie rozpoczął procedurę wycofywania wskazanej partii z rynku. Firma przekazała również, że nie otrzymała innych skarg konsumenckich dotyczących tej partii sosu.

Producent został zobowiązany do przeanalizowania zdarzenia i wdrożenia działań zapobiegawczych. Ma także zweryfikować skuteczność procedur związanych z postępowaniem ze szklanymi opakowaniami.

"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu przeprowadził postępowanie wyjaśniające w zakładzie producenta produktu, które nie ujawniło żadnych nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, jak również incydentów związanych z obecnością stłuczki szklanej. Nie udało się ustalić źródła pochodzenia fragmentu szkła, jak również jednoznacznie potwierdzić jego pochodzenia" - podał GIS.

Proces wycofywania produktu jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej.

"Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu" - zaapelowała inspekcja.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są komunikaty dotyczące niebezpiecznych produktów. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GISżywność
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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