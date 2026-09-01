Niebezpieczne znalezisko w sosie bolońskim. GIS ostrzega konsumentów
GIS otrzymał od Głównego Inspektoratu Weterynarii informację o skardze konsumenta dotyczącej obecności fragmentu szkła w sosie bolońskim z mięsem wołowo-wieprzowym. W związku z potencjalnym zagrożeniem wskazana partia produktu jest wycofywana z obrotu.
Wycofany sos boloński - szczegóły produktu
Ostrzeżenie GIS dotyczy poniższego produktu:
- Nazwa produktu: Sos boloński z mięsem wołowo-wieprzowym - Kuchnia Zyguły;
- Numer partii: 154;
- Data minimalnej trwałości: 30/05/2027;
- Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo- Usługowe Jóźwiak Dorota Jóźwiak, Chociszewo 33, 66-304 Brójce, WNI: 08034002;
- Podmiot odpowiedzialny: "Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek" Spółka z o.o. S K, Czarna Droga, 9, 66-210 Zbąszynek.
GIS ostrzega
Jak poinformował GIS, podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu do obrotu - "Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek" - po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie rozpoczął procedurę wycofywania wskazanej partii z rynku. Firma przekazała również, że nie otrzymała innych skarg konsumenckich dotyczących tej partii sosu.
Producent został zobowiązany do przeanalizowania zdarzenia i wdrożenia działań zapobiegawczych. Ma także zweryfikować skuteczność procedur związanych z postępowaniem ze szklanymi opakowaniami.
"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu przeprowadził postępowanie wyjaśniające w zakładzie producenta produktu, które nie ujawniło żadnych nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, jak również incydentów związanych z obecnością stłuczki szklanej. Nie udało się ustalić źródła pochodzenia fragmentu szkła, jak również jednoznacznie potwierdzić jego pochodzenia" - podał GIS.
Proces wycofywania produktu jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej.
"Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu" - zaapelowała inspekcja.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są komunikaty dotyczące niebezpiecznych produktów. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.