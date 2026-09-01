Handel Niebezpieczne znalezisko w sosie bolońskim. GIS ostrzega konsumentów Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

GIS ostrzega przed sosem bolońskim Źródło wideo: GIS Źródło zdj. gł.: stefanvlaicu/Shutterstock

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GIS otrzymał od Głównego Inspektoratu Weterynarii informację o skardze konsumenta dotyczącej obecności fragmentu szkła w sosie bolońskim z mięsem wołowo-wieprzowym. W związku z potencjalnym zagrożeniem wskazana partia produktu jest wycofywana z obrotu.

#Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Możliwa obecność fragmentów szkła w jednej partii sosu bolońskiego. https://t.co/kAfdVYBdbO — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) August 31, 2026 Rozwiń

Wycofany sos boloński - szczegóły produktu

Ostrzeżenie GIS dotyczy poniższego produktu:

Nazwa produktu: Sos boloński z mięsem wołowo-wieprzowym - Kuchnia Zyguły;

Numer partii: 154;

Data minimalnej trwałości: 30/05/2027;

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo- Usługowe Jóźwiak Dorota Jóźwiak, Chociszewo 33, 66-304 Brójce, WNI: 08034002;

Podmiot odpowiedzialny: "Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek" Spółka z o.o. S K, Czarna Droga, 9, 66-210 Zbąszynek.

Fragmenty szkła w sosie - ostrzeżenie GIS Źródło zdjęcia: GIS

Szkło w sosie bolońskim. GIS ostrzega Źródło zdjęcia: GIS

GIS ostrzega

Jak poinformował GIS, podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu do obrotu - "Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek" - po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie rozpoczął procedurę wycofywania wskazanej partii z rynku. Firma przekazała również, że nie otrzymała innych skarg konsumenckich dotyczących tej partii sosu.

Producent został zobowiązany do przeanalizowania zdarzenia i wdrożenia działań zapobiegawczych. Ma także zweryfikować skuteczność procedur związanych z postępowaniem ze szklanymi opakowaniami.

"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu przeprowadził postępowanie wyjaśniające w zakładzie producenta produktu, które nie ujawniło żadnych nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, jak również incydentów związanych z obecnością stłuczki szklanej. Nie udało się ustalić źródła pochodzenia fragmentu szkła, jak również jednoznacznie potwierdzić jego pochodzenia" - podał GIS.

Proces wycofywania produktu jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej.

"Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu" - zaapelowała inspekcja.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są komunikaty dotyczące niebezpiecznych produktów. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.