Szklanki z ołowiem i kadmem. Inspektorat ostrzega

Zgłoszenie o niebezpiecznym produkcie trafiło do GISu poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach.

"Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o stwierdzeniu migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanek określonych poniżej" - przekazał GIS.

Ołów i kadm w szklankach

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: SZKLANKA W KWIATY 220 ML z motywem pojedynczych, kolorowych kwiatów

Numer partii: wszystkie partie sprzedawane od stycznia 2025 r.

Numer artykułu: 3060031

Dystrybutor w Polsce: Tiger Warsaw Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa

Kraj pochodzenia: Chiny

Zalecenia dla konsumentów

GIS zapewnia, że dystrybutor w Polsce umieścił w swoich sklepach plakaty informujące klientów o wycofaniu wskazanego w komunikacie produktu. Informacja została również zamieszczona w mediach społecznościowych firmy oraz stronie internetowej.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce" - dodano w komunikacie.

Inspektorat zaleca konsumentom, żeby nie używali szklanek wskazanych w komunikacie do spożywania żywności.

