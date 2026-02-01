Szklanki z ołowiem i kadmem. Inspektorat ostrzega

Zgłoszenie o niebezpiecznym produkcie trafiło do GISu poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach.
"Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o stwierdzeniu migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanek określonych poniżej" - przekazał GIS.
Ołów i kadm w szklankach
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: SZKLANKA W KWIATY 220 ML z motywem pojedynczych, kolorowych kwiatów
- Numer partii: wszystkie partie sprzedawane od stycznia 2025 r.
- Numer artykułu: 3060031
- Dystrybutor w Polsce: Tiger Warsaw Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa
- Kraj pochodzenia: Chiny
Zalecenia dla konsumentów
GIS zapewnia, że dystrybutor w Polsce umieścił w swoich sklepach plakaty informujące klientów o wycofaniu wskazanego w komunikacie produktu. Informacja została również zamieszczona w mediach społecznościowych firmy oraz stronie internetowej.
"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce" - dodano w komunikacie.
Inspektorat zaleca konsumentom, żeby nie używali szklanek wskazanych w komunikacie do spożywania żywności.
