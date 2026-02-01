Logo TVN24
Szklanki z ołowiem i kadmem. Inspektorat ostrzega

shutterstock_2647381995
Ostrzeżenie GIS: migracja ołowiu i kadmu z obrzeża szklanek
Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny wydał w czwartek ostrzeżenie dotyczące partii szklanek z popularnej sieci sklepów Tiger. Stwierdzono niebezpieczeństwo przedostania się dwóch pierwiastków ołowiu i kadmu do żywności. GIS zaleca, żeby ich nie używać.

Zgłoszenie o niebezpiecznym produkcie trafiło do GISu poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach.

"Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o stwierdzeniu migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanek określonych poniżej" - przekazał GIS.

Ołów i kadm w szklankach

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Nazwa produktu: SZKLANKA W KWIATY 220 ML z motywem pojedynczych, kolorowych kwiatów
  • Numer partii: wszystkie partie sprzedawane od stycznia 2025 r.
  • Numer artykułu: 3060031
  • Dystrybutor w Polsce: Tiger Warsaw Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa
  • Kraj pochodzenia: Chiny
Ołów i kadm na szklankach - GIS ostrzega
Ołów i kadm na szklankach - GIS ostrzega
Źródło: GIS
Ołów i kadm na szklankach - ostrzeżenie GIS
Ołów i kadm na szklankach - ostrzeżenie GIS
Źródło: GIS
29.03 | Zebrał 16 ton ziemniaków, postanowił je rozdać. "Super akcja"
Misja ratunkowa po "ziemniaczanej powodzi". Tysiące ton warzyw są rozdawane za darmo
Ze świata
shutterstock_2361820491
Czy wirus Nipah zagraża Europie? Jest komunikat
TVN24
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
Z kraju

Zalecenia dla konsumentów

GIS zapewnia, że dystrybutor w Polsce umieścił w swoich sklepach plakaty informujące klientów o wycofaniu wskazanego w komunikacie produktu. Informacja została również zamieszczona w mediach społecznościowych firmy oraz stronie internetowej.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce" - dodano w komunikacie.

Inspektorat zaleca konsumentom, żeby nie używali szklanek wskazanych w komunikacie do spożywania żywności.

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Raytan/Shutterstock

