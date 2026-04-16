Handel

Bony zamiast gotówki. System kaucyjny wciąż sprawia problemy

Automat do zwrotu butelek i puszek
Izba Branży Komunalnej nie zostawia suchej nitki na systemie kaucyjnym
Potrzeba czasu, by handlowcy i klienci oswoili się z zasadami zwrotów w systemie kaucyjnym - przekazało redakcji biznesowej tvn24.pl Ministerstwo Klimatu i Środowiska pytane o utrudnienia związane z systemem kaucyjnym. Choć rozwiązanie funkcjonuje od kilku miesięcy, wielu kupujących wciąż napotyka problemy z uzyskaniem zwrotu gotówki zamiast bonów zakupowych. Do pojawiających się trudności odniosły się sieci Biedronka, Auchan, Kaufland oraz Stokrotka.

Mimo że system kaucyjny działa już kilka miesięcy, wielu klientów wciąż wychodzi ze sklepów z bonami zamiast gotówki za oddane butelki i puszki. "Gotówki nie wydajemy", "trzeba coś kupić" albo "proszę paragon" - to najczęstsze odpowiedzi, jakie słyszą klienci, choć prawo stoi po ich stronie. Tymczasem przepisy są jednoznaczne, a sklepom, które nie wywiązują się z obowiązku, grożą wysokie kary.

Internauci i media od początku zwracali uwagę na nieprawidłowości. Dokumentowano przypadki, gdy pracownicy sklepów odmawiali wypłaty gotówki, oferując jedynie bony. Dopiero po interwencji kierownictwa sklepu klienci mogli odzyskać należne pieniądze.

Ministerstwo: system wymaga czasu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w przesłanym nam komentarzu przyznało, że otrzymuje sygnały o utrudnieniach, ale tłumaczy je okresem wdrożeniowym. Jak podkreśliło, "potrzeba czasu, aby zarówno handlowcy, jak i kupujący zapoznali się z zasadami zwrotów, obsługą automatów oraz procedurami manualnymi".

"Średnio każdego dnia z sukcesem zwracanych jest kilkaset tysięcy opakowań. W tak wielkiej liczbie występują przypadki problematyczne, często wynikające z kwestii technicznych lub logistycznych" - wyjaśniło MKiŚ. 

Resort zapowiedział dalsze dopracowywanie procesów logistycznych, w tym częstszy odbiór opakowań z automatów i punktów ręcznych oraz zwiększenie liczby punktów zbiórki, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Czytaj też: Co z opakowaniami po mleku?

Prawo po stronie klienta

Ministerstwo podkreśliło, że przepisy jednoznacznie zobowiązują sklepy do zwrotu kaucji w formie pieniężnej, jeśli klient o to poprosi. Oznacza to, że każdy konsument ma prawo otrzymać gotówkę, a nie bon czy rabat, za każde prawidłowo oznakowane opakowanie.

Automat może wydać bon, ale klient ma prawo wymienić go na równowartość pieniędzy w kasie. Zwrot kaucji zawsze następuje w wysokości wskazanej na etykiecie produktu. Resort przypomniał, że wszelkie utrudnienia lub odmowy można zgłaszać do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem dotyczy sklepów o powierzchni powyżej 200 mkw. oraz mniejszych placówek, które sprzedają napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku. Zbiórka może odbywać się ręcznie lub z wykorzystaniem automatów. Nawet jeśli automat nie działa lub jest przepełniony, sklep powinien przyjąć opakowania w inny sposób - np. przy kasie.

Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"
Łukasz Figielski

Kontrole i kary

"Za kontrolę podmiotów w zakresie przepisów kaucyjnych odpowiadają wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. To również WIOŚ wymierza kary pieniężne - w drodze decyzji administracyjnej. WIOŚ może również zamiast wymierzenia kary zobowiązać podmiot do usunięcia nieprawidłowości" - wyjaśniło ministerstwo.

Kary za naruszenia związane z systemem kaucyjnym przedstawiają się następująco:

  • od 500 zł do 20 000 zł za brak informacji dla klientów o systemie kaucyjnym;
  • od 10 000 zł do 500 000 zł za niepobieranie lub niezwracanie kaucji;
  • od 10 000 zł do 50 000 zł za niezawarcie umowy z operatorem.

Obecnie - jak podało ministerstwo - działa ok. 52 tys. punktów zbiórki, z czego 9,5 tys. wyposażonych jest w automaty. Przez nie zwracanych jest około 78 proc. opakowań. Ponad 24 tys. punktów stanowią sklepy małoformatowe, które dołączyły do systemu dobrowolnie.

UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"
Sieci handlowe reagują

Sieci handlowe przyznają, że system wciąż jest udoskonalany. Biedronka poinformowała nas, że klienci mogą zwracać wszystkie opakowania objęte kaucją - niezależnie od miejsca zakupu i bez paragonu. Po zwrocie otrzymują voucher, który można wymienić na gotówkę lub wykorzystać przy zakupach. Decyzja należy do klienta.

Sieć zapewniła, że personel jest regularnie szkolony, a system - jak każdy duży projekt operacyjny - wymaga stałego monitorowania i udoskonalania. "System wciąż się dociera, ale dokładamy wszelkich starań, by proces zwrotu był wygodny, przejrzysty i sprawny" - przekazała sieć redakcji biznesowej tvn24.pl.

W Stokrotce klient może wybrać między gotówką a obniżeniem wartości zakupów. Personel nie ma prawa odmówić wypłaty pieniędzy, choć zwrot środków na kartę płatniczą nie jest możliwy.

Kaufland przekazał, że po zwrocie opakowań klient otrzymuje bon, który można wykorzystać przy zakupach lub wymienić na gotówkę w punkcie informacyjnym. W przypadku tej sieci kupon otrzymany w tzw. butelkomacie jest ważny przez okres 100 dni.

"Należy pamiętać, że bon trzeba wykorzystać w całości - wartość zakupów musi być równa lub wyższa niż jego wartość. Nie można go natomiast użyć do opłacania rachunków, takich jak np. prąd, woda czy gaz" - przypomniała sieć.

Auchan również umożliwia wybór między gotówką a kuponem do wykorzystania w sklepie. Jak zaznaczyło biuro prasowe firmy, kupon jest rozwiązaniem dodatkowym i nie zastępuje prawa klienta do otrzymania pieniędzy.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tytus Żmijewski/PAP

Bartłomiej Ciepielewski
Zobacz także:
Samolot linii KLM
KLM odwołuje loty. Z powodu cen paliwa lotniczego
Turystyka
pap_20260410_24R
"Żaden kraj nigdy nie wyszedł ze strefy euro". Ten planuje dołączyć
Łukasz Figielski
Kryptowaluty
Kolejne kłopoty Zondacrypto. Zaginiony klucz i pracownicy bez pensji
Tech
shutterstock_785511448_1
Fałszywe wezwania do zapłaty za wycieraczkami aut w całym kraju
Z kraju
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
TSUE i frankowicze. Ważne wyroki
Pieniądze
Lotnisko
Kończą się zapasy paliwa lotniczego. Co z lotami?
Turystyka
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant lotniczy zatrudnia setki nowych pracowników
Ze świata
Trójmiejska obwodnica w budowie. Kierowcy tkwią w korkach (zdjęcie ilustracyjne)
Magazyny pełne ropy, brakujące paliwo. Pięć lekcji z kryzysu
Maja Piotrowska, Wiktor Knowski
ludzie, ulica, przechodnie
Najnowsze dane o inflacji bazowej
Z kraju
Firma
Podwyżki dla pracowników w tylko w co czwartej firmie
Dla pracownika
Anthropic AI
"Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji". Nowy model AI pod lupą regulatorów
Tech
Negocjacje w Islamabadzie
Rozmowy USA z Iranem wciąż pod znakiem zapytania
Ze świata
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Rekordowe przychody z ropy. Pierwszy taki miesiąc
Ze świata
Paliwa
Ceny paliw w Polsce. Nowe obwieszczenie
Moto
shutterstock_2590322791
"Live Nation i Ticketmaster łamią prawo"
Ze świata
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
AI już nie wzbudza zaufania. Coraz większe zagrożenie dla Big Techów
Tech
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Bank ostrzega. "Stracisz swoje pieniądze"
Z kraju
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
Kurczą się zapasy gazu w Europie
Rynki
Karol Nawrocki
Drugi próg podatkowy pod lupą. Prezydent poparł projekt Polski 2050
Z kraju
POŻAR RAFINERII AUSTRALIA ENERGY
Poważny pożar rafinerii. "Spodziewałbym się wzrostu cen"
Ze świata
dziecko dlon chlopiec shutterstock_1347496829
Znana marka wycofuje kosmetyk dla dzieci. Ostrzeżenie
Z kraju
Orlen, paliwo, stacja
Hurtowe ceny paliw w dół. Orlen podał nowe stawki
Z kraju
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Amerykańskie indeksy w kształcie litery V. "Rajd ulgi" mimo niepewności
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Wahania cen ropy. Rynki reagują na doniesienia z Iranu
Rynki
Tomasz Bardziłowski
Bardziłowski o polskiej giełdzie: "Z tego ekosystemu wyrośnie wiele jednorożców"
Z kraju
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Zwiększenie produkcji broni. Pentagon prosi koncerny o wsparcie armii
Ze świata
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Likwidacja bezpłatnych staży. "Nikt jeszcze wpisem do CV nie opłacił rachunków"
Dla pracownika
beczki ropa shutterstock_2677910379
USA nie przedłużą zwolnień z sankcji na rosyjską i irańską ropę
TVN24
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Raport Fed: gospodarka USA przyspiesza, ale niepewność firm narasta
Ze świata
Zbigniew Bogucki
Bogucki o wecie prezydenta. "Bylibyśmy już dzisiaj w innym miejscu"
Z kraju

