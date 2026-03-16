Duże podwyżki na horyzoncie. "Istotny potencjał rozlania się"

W lutym 2026 roku codzienne zakupy w sklepach zdrożały średnio o 3,8 procent rok do roku - wynika z "Indeksu cen w sklepach detalicznych" przygotowanego przez UCE Research i Uniwersytet WSB Merito. W styczniu wzrost wyniósł 3,7 proc. rdr, a w grudniu - 3,8 proc. rdr.

"Autorzy raportu podkreślają, że ostatnio mieliśmy do czynienia z pewną stabilizacją cenową. Jednak obecny konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie może realnie spowodować, że ceny w polskich sklepach nabiorą większej dynamiki" - czytamy w raporcie.

Te produkty mogą zdrożeć najbardziej

- Sytuacja zmieniła się fundamentalnie z końcem lutego. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza gdy obejmuje główne szlaki transportu ropy, może windować ceny surowców energetycznych, a to przez łańcuch zależności uderzy w koszty transportu, produkcji i energii w Polsce. To w konsekwencji stosunkowo szybko przeniesie się na ceny na półkach sklepowych - ocenił Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito.

Podkreślił, że "jeśli wzrosty cen energii i paliw utrzymają się przez kolejne miesiące, możemy być świadkami wyraźnego przyspieszenia dynamiki cen w sklepach". - Szczególnie chemii gospodarczej, pieczywa i żywności przetworzonej - stwierdził.

Zdaniem Michała Pronobisa z Uniwersytetu WSB Merito najszybciej mogą reagować kategorie silnie zależne od transportu i energii, takie jak żywność, produkty importowane, a także niektóre artykuły przemysłowe.

- W mojej ocenie wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na ceny w Polsce będzie niestety bezpośredni i dość szybki. W ostatnim czasie widzimy już kilkudziesięcioprocentowe wzrosty notowań niektórych paliw energetycznych, co bardzo szybko przekłada się na ceny benzyny, oleju napędowego i gazu. To ma istotny potencjał rozlania się na pozostałe kategorie cenowe, ponieważ paliwo jest kluczowym kosztem w logistyce, transporcie i produkcji. W efekcie po pewnym czasie presja kosztowa może pojawić się także w cenach wielu produktów w sklepach - ocenił Pronobis.

Jednak, jak zaznaczył, "skala i tempo tych zmian przed samą Wielkanocą nie będą raczej skokowe". - Proces przenoszenia kosztów w handlu detalicznym zwykle trwa kilka tygodni lub nawet miesięcy - podkreślił.

Wzrosty cen nawet o 10 procent

Zdaniem Roberta Biegaja z Shopfully Poland świąteczne podwyżki w wybranych kategoriach mogą być wyższe niż standardowe w tym okresie, w sytuacji gdy ceny paliw i energii będą mocno rosły w wyniku dalszych napięć geopolitycznych. Jak prognozuje, wówczas mogą one sięgnąć około 5-8 proc., a w przypadku produktów szczególnie wrażliwych na koszty energii i transportu nawet ok. 10 proc.

- Nie byłby to jednak efekt wyłącznie decyzji sieci handlowych. Raczej byłoby to konsekwencją wzrostu kosztów w całym łańcuchu dostaw - od producentów, przez logistykę, aż po handel detaliczny. Niemniej jednak uważam, że w tym roku przed świętami zaznamy standardowych wzrostów cen w sklepach, bo retailerzy nie będą chcieli dopuścić do tego, aby konsumenci się wystraszyli. Ceny mocnej mogą pójść w górę dopiero w kolejnych okresach - stwierdził Biegaj.

Jednak, jak zauważył Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito, szokowej podwyżce już ulegają ceny paliw, bezpośrednio narażone na napięcia na Bliskim Wschodzie. "Dodatkowo nawet brak bezpośredniego wpływu sytuacji na giełdach towarowych na rzeczywiste koszty gotowego paliwa nie zabezpiecza przed drożyzną na stacjach benzynowych. W ciągu pierwszych 10 dni konfliktu ceny benzyny na polskich stacjach poszły w górę o 10 proc., a oleju napędowego - o 17 proc., choć sprzedawane paliwo z pewnością zostało wyprodukowane z surowca kupionego znacznie przed początkiem amerykańskich nalotów na Iran" - czytamy w raporcie.

- Rafinerie jeszcze przez kilka tygodni będą przerabiać ropę kupioną po starych, niższych cenach. Jednak dystrybutorzy już teraz wyceniają przyszłe dostawy nowych kontraktów i zabezpieczają swoje marże z wyprzedzeniem. Mechanizm jest stosunkowo prosty. Stacja benzynowa podnosi cenę dziś, bo jutro będzie musiała kupić droższy surowiec, nawet jeśli w jej zbiornikach wciąż jest ropa z zeszłotygodniowych, tańszych dostaw. W gruncie rzeczy to standardowe zabezpieczanie kosztów przyszłych zakupów. Tylko rachunek za tę ostrożność płaci kierowca tankujący już teraz - podsumował Robert Orpych.

Opracowała Paulina Karpińska/kris