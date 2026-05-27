"Tanio kupić, drogo sprzedać". Jak można zarobić na odsprzedaży dóbr luksusowych

- Jak działa "flipping", czyli odsprzedaż przedmiotów po wielokrotnie wyższej cenie?
- Jakie produkty oferowane przez resellerów sprzedają się najlepiej?
- Co osłabia rynek resellerski?
- Dlaczego klienci są gotowi zapłacić znacznie więcej za buty i zegarki?
- Czym jest "drop culture"?
- Jak wpływa na konsumentów reselling?
Najnowsza premiera kolekcji zegarków Royal Pop, kolekcji stworzonej z popularną marką Swatch i luksusową firmą Audemars Piguet przerodziła się w kilku miastach w dantejskie sceny.
16 maja nastąpił szturm na sklepy tuż po ich otwarciu. Tłumy - nierzadko liczące setki osób - postanowiły zawalczyć o limitowane przedmioty, dostępne tylko stacjonarnie. W kilku krajach doszło do przepychanek, a nawet zamieszek, nad którymi policja ledwo była w stanie zapanować.
Incydenty odnotowano w Wielkiej Brytanii, USA, Włoszech, Francji czy Tajlandii, a relacje z nich można było "podziwiać" w mediach społecznościowych. Szwajcarska marka zdecydowała o zamknięciu niektórych lokali, również w Polsce.
"To dobra wiadomość" - komentował szef Swatcha w programie "Today" BBC Radio.
Firma wyjaśniła w stanowisku, że chaos dotyczył jedynie 20 z 220 sklepów na całym świecie.
Co jest tak szczególnego w ośmiu kolorowych zegarkach kieszonkowych?