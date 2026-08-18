Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

Hossa na rynku nikotynowych saszetek. Eksperci ostrzegają przed skutkami

|
Snusy
Rząd przyjął nowelizację "ustawy tytoniowej". Chodzi m.in. o "jednorazówki"
Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rynek woreczków nikotynowych staje się dla branży tytoniowej główną inwestycją w przyszłość, w której tradycyjne palenie odchodzi do lamusa - pisze Reuters. Produkcja snusów kusi koncerny wysokimi marżami i wciąż liberalnymi, w porównaniu do produktów tytoniowych, regulacjami.

Największe koncerny tytoniowe liczą, że popularne w Skandynawii i w Stanach Zjednoczonych alternatywy dla papierosów w postaci nikotynowych saszetek, zdobędą szersze grono klientów na innych rynkach. W dobie rosnącej świadomości konsumentów i kolejnych obostrzeń regulacyjnych sprzedaż papierosów spada, a woreczki mogą stać się nowym motorem napędowym branży.

Przed sektorem stoją jednak dwa główne wyzwania: przekonanie palaczy do zmiany nawyków oraz utrzymanie tempa wzrostu w dobie rosnącego niepokoju decydentów o zdrowie młodzieży i praktyki marketingowe producentów woreczków - ocenia Reuters.

Woreczki nikotynowe i zagrożenia dla zdrowia

Sprzedaż woreczków nikotynowych - małych saszetek umieszczanych pod wargą, które zawierają nikotynę, ale nie mają w składzie tytoniu - rozwija się szybciej niż w przypadku e-papierosów czy podgrzewaczy tytoniu. Ich stosowanie wiąże się jednak z zagrożeniem dla zdrowia, w tym ze zwiększonym prawdopodobieństwem występowania nowotworów. Równocześnie badania na ten temat są wciąż ograniczone.

- Kluczowe znaczenie będą miały dane długoterminowe. Nie znamy jeszcze trwałych skutków, jakie woreczki nikotynowe wywrą na młodych ludzi, którzy po nie sięgają. Jeśli są one rzeczywiście toksyczne, przekonamy się o tym dopiero za kilka lat. Możemy zacząć zauważać wzrost liczby pacjentów z nowotworami jamy ustnej - stwierdza dr Kedar Kirtane ekspert Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO).

Używanie woreczków nikotynowych - jak wynika z analizy American Cancer Society - może prowadzić do podrażnienia i recesji dziąseł, próchnicy i ubytków w zębach. Mogą zwiększać ryzyko chorób serca, udaru mózgu i wywoływać zaburzenia żołądkowe, a nawet stany lękowe i depresyjne.

Wzrost popytu również w Polsce

Mimo obaw o wpływ na zdrowie użytkowników popularność woreczków rośnie. Koncern BAT odnotował wzrost popytu na rynkach takich jak Wielka Brytania i Polska, natomiast w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce wolumen sprzedaży w pierwszej połowie 2026 roku wzrósł o 27,5 proc., osiągając poziom około 700 milionów sztuk. To jednak wciąż zaledwie ułamek z ponad 3 miliardów woreczków sprzedanych w tym samym okresie w USA i Europie.

- Głęboko wierzę, że jest to motor wzrostu (...), który w dłuższej perspektywie ma potencjał, by zastąpić papierosy - powiedział prezes BAT Tadeu Marroco, określając woreczki jako produkt tańszy i łatwiejszy w użyciu niż wiele innych alternatyw dla palenia.

Użytkownicy wyrobów tytoniowych w UE
Użytkownicy wyrobów tytoniowych w UE
Źródło zdjęcia: PAP

BAT przewiduje, że do 2030 roku wartość globalnego rynku woreczków sięgnie 11 miliardów funtów (ponad 55 mld złotych), wyprzedzając e-papierosy (wobec 4 miliardów funtów, czyli ponad 20 miliardów złotych w 2025 roku). Firma szacuje, że liczba użytkowników woreczków wyniesie do tego czasu 47 milionów, co stanowi nieco ponad połowę liczby osób korzystających z e-papierosów.

W ubiegłym roku koncern Philip Morris podał, że w 2024 roku sprzedaż woreczków nikotynowych na rynku amerykańskim wygenerowała w przeliczeniu na sztukę zysk brutto ośmiokrotnie wyższy niż w przypadku międzynarodowej sprzedaży papierosów. Dla porównania, jego flagowy podgrzewacz tytoniu generował 2,4 razy wyższy zysk brutto na tysiąc sztuk.

To tłumaczy, dlaczego inwestorzy tak uważnie przyglądają się tej kategorii. Andrei Andon-Ionita, analityk z firmy Jefferies, zauważył, że wyceny giełdowe spółek tytoniowych są w coraz większym stopniu powiązane z wynikami sprzedaży woreczków.

Agresywne praktyki marketingowe

- Woreczki otwierają również nowe możliwości spożycia nikotyny - wskazuje Anthony Sedgwick, współzałożyciel funduszu Abax Investments, będącego akcjonariuszem BAT. Ponieważ nie wytwarzają one dymu ani pary, można z nich korzystać w miejscach, gdzie inne wyroby podlegają ograniczeniom.

Dekady doświadczeń ze Szwecji i Norwegii sugerują, że korzystanie z doustnych wyrobów nikotynowych niesie ze sobą niższe prawdopodobieństwo problemów zdrowotnych niż palenie tytoniu, choć eksperci zastrzegają, że woreczki nie są całkowicie pozbawione ryzyka. Z kolei inne alternatywy, takie jak e-papierosy, które są stosowane od krótszego czasu, budzą jeszcze więcej pytań w kontekście ich długofalowego wpływu na zdrowie.

>>> Szwecja wygrała z paleniem. Uzależnienie od nikotyny nadal jest problemem

Jednak władze i organizacje zdrowia publicznego z coraz większym niepokojem patrzą na zjawisko sięgania po te produkty przez młodzież oraz na agresywne praktyki marketingowe. Firmy promują woreczki kanałami, których zazwyczaj unika się w przypadku innych wyrobów nikotynowych - m.in. poprzez sponsoring wydarzeń sportowych i muzycznych czy rozdawanie darmowych próbek.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że wzrost popularności woreczków jest napędzany agresywnym marketingiem oraz wysoką zawartością nikotyny, co przyciąga nowych użytkowników. W maju WHO podała, że w 160 krajach wciąż brakuje szczegółowych przepisów regulujących rynek woreczków, przez co w wielu miejscach kategoria ta podlega mniejszym restrykcjom niż e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu.

Francja wprowadziła całkowity zakaz sprzedaży woreczków, Finlandia wdrożyła ograniczenia obejmujące m.in. jednolite opakowania, a Wielka Brytania i Unia Europejska pracują nad zaostrzeniem przepisów. Koncerny BAT i PMI deklarują, że popierają wprowadzanie odpowiednich regulacji.

Alternatywa dla tradycyjnych papierosów

Kluczowym pytaniem dla inwestorów pozostaje to, czy woreczki mogą powtórzyć sukces z krajów skandynawskich na tych rynkach, na których nie ma zakorzenionej tradycji doustnego przyjmowania nikotyny. W wielu krajach konsumenci mogą być bardziej przyzwyczajeni do wdychania nikotyny niż do jej doustnej konsumpcji - zauważa Beckett.

Andon-Ionita z Jefferies ocenia, że brak kultury doustnego stosowania nikotyny - poza kilkoma wybranymi rynkami - stanowi największą przeszkodę na drodze do rozpowszechnienia tego produktu. Papierosy pozostają głównym źródłem zysków dla branży. W przypadku Philip Morris doustne wyroby nikotynowe odpowiadają za zaledwie 2,6 proc. całkowitego wolumenu sprzedaży.

Wielu analityków spodziewa się mimo to, że udział woreczków w zyskach branży będzie rósł. Zarówno BAT, jak i PMI podkreślają jednak, że palacze będą potrzebować dostępu do wielu różnorodnych alternatyw. - Dorosły palacz to nie jest jednolita grupa ludzi o takich samych preferencjach, rytuałach czy gustach - wskazał rzecznik PMI.

Źródło: Reuters, American Cancer Society
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
TytońPapierosyE-papierosy
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pieniadze komputer shutterstock_2605179809 (1)
Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie
Tech
Polska, więcej niż myślisz - Lewy-65
Polska rusza z dużą kampanią za granicą. Chce przyciągnąć turystów
Turystyka
pole traktor shutterstock_2825376343
Rolnicy mają zyskać większą ochronę. Jest projekt ustawy
Z kraju
rafineria shutterstock_2759883205
Ceny paliw pozostają wysokie. Trump prosi Amerykanów o "cierpliwość"
Ze świata
Meta Platforms
Meta zabiera głos. "Nikt nie chce takich treści"
Z kraju
PLL LOT szukają oszczędności
Ruszyła kontrola w PLL LOT. Chodzi o umowy B2B
Z kraju
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Tego nie wpisujemy do zwykłej wyszukiwarki. To trzeba wiedzieć, zanim skorzystamy z AI
Tech
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. Skok o ponad jedną piątą
Nieruchomości
inpost shutterstock_2689672825
Zielone światło z Brukseli dla przejęcia InPostu
Ze świata
Pociąg PKP Intercity śmiertelnie potrącił człowieka (zdjęcie ilustracyjne)
W przyszłym roku pociągi przyspieszą do 250 km/h
Z kraju
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
Spór o miliardy uderza w PAŻP. Sąd odroczył decyzję
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Producentów ubywa, eksport rośnie. "Polska zajmuje ważną pozycję w światowym handlu"
Z kraju
Mjanma, Birma, paliwa
Ceny paliw w środę. O tyle więcej zapłacimy na stacjach
Moto
Owoce, jabłka, eksport shutterstock_2113771475
Nie tylko Niemcy i Francja. Polska żywność coraz częściej trafia do Azji i Afryki
Z kraju
zwrot maszyna kaucja shutterstock_2741492911
System do zmiany? "Niech pan zobaczy, panie pośle"
Z kraju
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podejrzenie lobbingu w rządzie. "Nie ma w tym nic złego, że myślimy podobnie"
Z kraju
Akcja służb w sprawie nielegalnego handlu odpadami
Nielegalny handel odpadami. Służby skarbowe zatrzymały pięć osób
Z kraju
Dwóch patostreamerów ukaranych (zdjęcie ilustracyjne)
Młodzi tracą pieniądze częściej niż seniorzy. "Są pewni swoich cyfrowych umiejętności"
Tech
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Odkrycie w Brazylii. "Pokaże prawdziwy potencjał regionu"
Ze świata
Donald Trump
Trump: oni mogą jednak sprawiać problemy
Ze świata
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier: zwrócę się do Mety o pilne wyjaśnienia
Tech
shutterstock_2796885613
Niepokój w całej branży. "Na ten trend zaczyna reagować coraz więcej firm"
Pieniądze
Nowa siedziba centrali PKO BP
KNF nakłada dużą karę. Największy bank: nie zgadzamy się
Z kraju
Port lotniczy Adolfo Suarez Madryt-Barajas
Odwet za ruch Włoch. Tysiące kontroli na lotniskach
Ze świata
Budapeszt, Węgry, ludzie, tłum
"Europa stoi w obliczu narastającego zagrożenia"
Ze świata
mleko w proszku shutterstock_2678436991
Partie mleka wycofywane. Wykryto toksynę
Z kraju
Adam Gomoła
Kosztowny wynajem auta. Poseł znów komentuje
Z kraju
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny ostrzega. "Poważne konsekwencje"
Tech
shein
Wartość giganta mocno w dół
Ze świata
Ferrari Luce
Pierwsze elektryczne Ferrari trafiło pod młotek. Rekordowa kwota
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica