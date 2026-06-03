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Pepco sprzedaje popularną w Polsce sieć sklepów

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pepco Group podpisała przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży 100 procent udziałów w spółce Dealz Poland na rzecz inwestora z europejskiego sektora handlowego. Wartość transakcji ustalono symbolicznie na jedną złotówkę - przekazała spółka w komunikacie.

Jak podano, Grupa Pepco zachowa prawo do 35 procent udziału we wpływach z jakiejkolwiek przyszłej sprzedaży Dealz Poland.

"Może to zapewnić Grupie Pepco znaczący udział w potencjalnym przyszłym wzroście wartości Dealz Poland" - napisano.

Pepco Group żegna się z Dealz

Transakcja ma formę jednoetapowej sprzedaży udziałów, której finalizacja jest uzależniona od uzyskania zgody organu antymonopolowego. Ostateczny termin zamknięcia transakcji został ustalony na 30 października 2026 r.

Transakcja zakończy proces wyjścia grupy z branży FMCG (skrót od Fast-Moving Consumer Goods) to inaczej dobra szybkozbywalne, rozpoczęty sprzedażą Poundland w czerwcu 2025 r. i umożliwi grupie pełną koncentrację na sprzedaży odzieży oraz towarów codziennego użytku.

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Chcą poprawy rentowności

"Transakcja jest zgodna z ambicją grupy, by działać w ramach jednego formatu Pepco oferującego odzież oraz towary codziennego użytku, stanowiące kategorie produktowe o wyższej marży. W I połowie roku obrotowego 2026 Dealz Poland odpowiadało za ok. 6,9 procent przychodów grupy, ale jego wynik EBITDA pozostawał ujemny, ciążąc znacząco na wynikach i rentowności grupy - napisało Pepco.

Poprzez sprzedaż Dealz Poland poza grupę, transakcja powinna doprowadzić do poprawy tempa wzrostu przychodów grupy, podnieść rentowność oraz marże, a także przełożyć się pozytywnie na poziom generowanej gotówki, co odzwierciedla cel zwiększania wartości dla akcjonariuszy" - dodało w komunikacie.

Oczekuje się, że po sfinalizowaniu transakcji Dealz zostanie w pełni wyłączony z konsolidacji w sprawozdaniach finansowych grupy za rok obrotowy 2026.

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Ze świata

Dealz nie pasuje już do strategii Pepco

"Uproszczenie struktury naszej grupy pozwoli nam jeszcze bardziej skoncentrować się na naszych celach strategicznych, poprawić profil rentowności oraz przyspieszyć naszą zdolność do tworzenia długoterminowej wartości dla akcjonariuszy. Polscy konsumenci od lat znają Dealz i jesteśmy przekonani, że inwestor ma możliwości wspierania tej firmy na jej kolejnym etapie rozwoju" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Stephan Borchert, prezes Pepco Group.

Dealz Poland to sieć sklepów dyskontowych prowadząca 343 placówki w całej Polsce, oferująca produkty FMCG oraz artykuły przemysłowe w formatach sklepów o powierzchni od 300 do 500 m kw. Firma wygenerowała 339 mln euro przychodów w roku obrotowym zakończonym we wrześniu 2025 r. i zatrudnia łącznie ok. 1.500 osób. Posiada magazyn i centrum dystrybucyjne w Łyszkowicach.

Firma w Polsce będzie nadal działać pod marką Dealz
Firma w Polsce będzie nadal działać pod marką Dealz
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Wszystkie sklepy, pracownicy, aktywa oraz zobowiązania Dealz Poland zostaną przeniesione do inwestora. Jak podano, firma w Polsce będzie nadal działać pod marką Dealz.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Sklepzakupy
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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