Handel

Giganci e-commerce idą na wojnę. Oskarżenie o naruszenia na "przemysłową skalę"

Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu
Chińska platforma fast-fashion Shein oskarżyła swojego konkurenta w dziedzinie e-commerce Temu o naruszanie praw autorskich na "skalę przemysłową" - przekazał Reuters. Firma odpowiedziała twierdząc, że ten spór sądowy ma służyć tłumieniu konkurencji.

Proces między Temu i Shein rozpoczął się w poniedziałek przed Sądem Najwyższym (High Court) w Londynie. Sprawa jest częścią globalnej bitwy prawnej między szybko rosnącymi rywalami i może mieć istotne konsekwencje dla praktyk stosowanych przez platformy, relacji z dostawcami oraz egzekwowania praw własności intelektualnej w światowym handlu elektronicznym.

Oskarżenia Shein

Shein twierdzi, że Temu wykorzystało tysiące zdjęć jej autorstwa do reklamowania kopii ubrań marek należących do lidera rynku fast-fashion na swojej stronie internetowej. W ten sposób miała próbować "jechać na plecach" bardziej ugruntowanego konkurenta.

- Była to próba wyprzedzenia obecnego uczestnika rynku; twierdzimy, że Temu dążyło do uzyskania nieuczciwej przewagi - powiedział prawnik Shein, Benet Brandreth. Temu zaprzecza tym oskarżeniom.

Brandreth poinformował sąd, że Temu wycofało swoją linię obrony w odniesieniu do roszczeń Shein dotyczących praw autorskich do blisko 2300 zdjęć wykonanych przez pracowników Shein. Porównał to do sytuacji, w której "oskarżony czeka, czy świadkowie się stawią, po czym przyznaje się do winy".

Batalia sądowa z Temu

Temu - należące do PDD Holdings - złożyło pozew wzajemny, domagając się odszkodowania po tym, jak musiało usunąć tysiące ofert produktów w wyniku uzyskania przez Shein sądowego zakazu sprzedaży. Platforma zarzuca również Shein naruszenie prawa konkurencji poprzez wiązanie dostawców odzieży umowami na wyłączność. Ten wątek sprawy ma trafić na wokandę w przyszłym roku - przekazał Reuters.

Prawnicy Temu argumentują, że pozew Shein nie jest uczciwą próbą powstrzymania naruszeń praw autorskich, lecz ma na celu zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej.

Dwutygodniowy proces w Londynie to najnowsza odsłona prawnego starcia między rywalami, którzy pozywali się nawzajem także w USA i odbywa się w czasie nasilonych kontroli ze strony organów regulacyjnych.

Zarówno Shein, jak i Temu gwałtownie rozwinęły się na rynkach międzynarodowych, oferując tanią odzież, akcesoria i gadżety. Jednak ubiegłoroczne zniesienie w USA zwolnienia z ceł dla przesyłek o niskiej wartości - przy czym Unia Europejska ma pójść w te ślady w lipcu - może zahamować ich dalszy wzrost.

Źródło: Reuters

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
