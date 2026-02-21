Logo TVN24
Handel

Jaja skażone salmonellą. Jest ostrzeżenie

Makaron wycofany z obrotu. Ostrzeżenie GIS
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii Salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj. Spożycie produktu bez odpowiedniej obróbki termicznej może wywołać zatrucie pokarmowe.

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. na powierzchni skorupek w produkcie "10 Świeżych jaj" z kodem 3PL08121309 i z datą spożycia do 02.03.2026.

Kod kreskowy produktu to 5 907808 019942. Producentem jest Zakład Pakowania Jaj, A.A. Kałużni, Przyczyna Dolna 63B, 67-400 Wschowa.

Inspekcja w zakładzie

GIS poinformował, że Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przeprowadził 20 lutego 2026 r. kontrolę zakładu, w toku której w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przekazano, że podmiot wykonuje badania czystościowe z taśm wlotowych, rolek, stołów, narożników, jak również prowadzone są badania jaj z pakowni. Ich wyniki są zgodne - zapewnił GIS.

Inspekcja Weterynaryjna powiadomiła właściwe instytucje nadzorujące odbiorców kwestionowanej partii jaj.

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem - zalecił GIS.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

