Zapowiedź strajku w dużej sieci handlowej. Możliwe utrudnienia

Podejrzany o podpalenie supermarketu trafił do aresztu Źródło: KSP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pracownicy Kauflandu zapowiedzieli strajk w jednym z najgorętszych dni dla branży detalicznej - w niedzielę handlową 14 grudnia, w okresie intensywnych zakupów przedświątecznych. Protest będzie trwał dwie godziny.

"Powodem strajku są niskie pensje, które ledwo przekraczają najniższą krajową i przeciążenie pracą spowodowane polityką redukcji zatrudnienia w spółce Kaufland" - wskazują w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl Wojciech Jendrusiak i Eryk Kościk z Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy między innymi w Kauflandzie.

Postulaty: 1200 zł podwyżki i zaprzestanie łamania prawa

Jak wyjaśniają, w sierpniu związek wystąpił "do pracodawcy z postulatami podwyżek o 1200 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w sieci Kaufland, począwszy od 1 stycznia 2026 r., oraz postulatem zaprzestania łamania prawa i poszanowania wolności związkowej".

Jak dodają, "pracownicy domagają się godnych pensji, bo często muszą dorabiać żeby móc opłacić rachunki i utrzymać swoje rodziny".

Związkowcy podkreśli też, że Kaufland pomimo "prawomocnych wyroków i postanowień sądu nadal nie przywróciła Eryka Kościka do pracy, i nie przestrzega przepisów o społecznej inspekcji pracy". Kościk został zwolniony z pracy w ubiegłym roku po ujawnieniu niewygodnych faktów o sieci, które zostały wyemitowane w reportażu Łukasza Stylca pod tytułem "Strajk surowo wzbroniony. Reportaż o sporze zbiorowym w Kauflandzie" . Materiał został opublikowany na platformie YouTube z konta Magazynu Gromady.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społeczych orzekł, że związkowiec powinien zostać ponownie zatrudniony, co jednak, jak twierdzi Kościk, nie nastąpiło.

Jendrusiak i Kościk oświadczyli redakcji tvn24.pl, że w odwecie za pisanie o sytuacji pracowników sieci, "Kaufland i jej menedżerowie, wystosowali przeciwko związkowi i jej działaczom 10 pozwów o rzekome naruszenie dóbr osobistych. Każdy z tych pozwów był z wnioskiem o zabezpieczenie".

Kaufland miał również domagać się zaprzestania wpisów związkowców na portalach społecznościowych dotyczących "sytuacji pracowników, oraz naruszeń do których dochodzi za przyzwoleniem władz" firmy.

"Sądy odrzuciły te wnioski, powołując się na konstytucję i wolność słowa" - podkreślono.

Pracownicy Kauflandu powołują się na art. 59 Konstytucji RP gwarantujący prawo do strajku. Źródło: Albert Zawada/PAP

Możliwe utrudnienia

"W godzinach strajku sklepy będą otwarte, zgodnie z zapowiedzią sieci, mogą natomiast pojawić się utrudnienia w obsłudze klientów i stanowisk kasowych" - wyjaśnił związek.

Jak zauważył, "strajk ostrzegawczy dotyczy wyłącznie pracowników Kauflandu".

"Co prawda jesteśmy organizacją międzyzakładową, i mamy sygnały o problemach które są tożsame w całej branży handlowej, ale uspokajamy - strajk ostrzegawczy w Kauflandzie dotyczy sporu zbiorowego i podnoszonych przez pracowników problemów w tej konkretnej firmie - zaznaczyli Jendrusiak i Kościk.

Zwrócili uwagę zarazem, że liczba strajkujących marketów "zależy od tego, czy po raz kolejny nie dojdzie do naruszeń prawa w postaci zabraniania pracownikom udziału w strajku ostrzegawczym".

"Odnotowaliśmy w grudniu 2023 takie działania więc liczymy się z faktem, iż i przy tym strajku może dojść do takich sytuacji. Liczymy że niezależni obserwatorzy oraz sami pracownicy będą nas informować o tego rodzaju działaniach" - podkreślili powołując się na art. 59 Konstytucji RP gwarantujący prawo do strajku.

Rozmowy z zarządem po proteście

Rozmowy mediacyjne z zarządem Kauflandu odbędą się dzień po strajku ostrzegawczym, w poniedziałek 15 grudnia, jak poinformowali związkowcy. Jak zapewnili, zależy im na "wypracowaniu kompromisu i zapewnieniu pracownikom wypłaty zbliżonej do średniej krajowej, i gwarancji bezwzględnego przestrzegania polskiego prawa pracy przez spółkę".

"Zarówno pracownikom zrzeszonym w związki zawodowe jak i niezrzeszonym zależy tak samo na poprawie warunków płacowych oraz gwarancji że praca będzie pracą a nie maratonem nastawionym wyłącznie na interes firmy" - podkreślili.

Stanowisko firmy Kaufland

Przedstawiciel Kauflandu poinformował redakcję tvn24.pl, że prowadzony jest proces mediacji z pracownikami sieci.

"Strajk ostrzegawczy został zapowiedziany przez OPZZ Konfederację Pracy w Kauflandzie, Biedronce, Dino, ALDI i Rossmann zgodnie z przepisami prawa. Należy jednak podkreślić, że na obecnym etapie prowadzony jest proces mediacji, który stanowi kluczowy element obowiązującej procedury rozwiązywania sporów zbiorowych" - oświadczył Jakub Mazur, Senior Account Manager w obsługującej Kaufland firmie PR Garden of Words Group.

Jak dodał, mediacje "mają na celu wypracowanie kompromisu między stronami i zakończenie sporu w sposób polubowny". Potwierdził też, że kolejne spotkanie ze związkowcami zostało wyznaczone na 15 grudnia 2025.

Mazur podkreślił, że nawet jeśli dojdzie do strajku ostrzegawczego, firma dołoży "wszelkich starań, by nasi klienci w sposób komfortowy i bez zakłóceń mogli zrealizować codzienne zakupy w sklepach Kaufland". Zwrócił jednak uwagę, że z przepisów wynika, że akcję można zorganizować "jednorazowo i na czas nie dłuższy niż 2 godziny".

Kaufland: "pensje pracowników wzrosły"

Według przedstawiciela sieci od stycznie tego roku pensje wszystkich pracowników marketów Kaufland wzrosły o blisko 10 proc., a "w ostatnich pięciu latach łącznie o około 33 proc., co plasuje naszą firmę na drugim miejscu w branży handlowej pod względem poziomu wynagrodzeń".

"Przykładowo, obecnie wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku sprzedawca-kasjer, uwzględniając dodatek motywacyjny, wynosi od 5100 do 6000 zł brutto" - stwierdził.

Kaufland działa w Polsce od 2001 roku, kiedy otwarto pierwszy sklep w Stargardzie (ówczesny Stargard Szczeciński). Sieć należy do niemieckiej Grupy Schwarz, dużego przedsiębiorstwa na europejskim rynku handlu detalicznego. W naszym kraju funkcjonuje ponad 247 marketów, a firma zatrudnia 15,5 tys. pracowników.

OGLĄDAJ: TVN24 HD