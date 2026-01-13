Logo TVN24
Polska stawia na półprzewodniki. Rząd ujawnia plan

Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Wicepremier Krzysztof Gawkowski o polityce półprzewodnikowej
Rząd chce wpompować miliardy w polski przemysł półprzewodników, aby do 2030 roku sektor ten generował nawet 0,6 procent PKB. Ambitna strategia zakłada między innymi budowę specjalistycznego parku technologicznego, ściągnięcie globalnych gigantów oraz utworzenie regionalnego "trójkąta półprzewodnikowego" we współpracy z Czechami i Niemcami.

W drugim kwartale 2026 roku rząd zamierza przyjąć tzw. politykę półprzewodnikową - wynika z wtorkowego wpisu na stronie KPRM. Resort cyfryzacji chce, by polski przemysł półprzewodników stał się istotnym elementem europejskiego i globalnego ekosystemu technologicznego.

Potencjał polskiego przemysłu

Chodzi o dokument pod nazwą "Polska w grze o przyszłość - polityka dla sektora półprzewodników 2025+", który został opublikowany na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w ubiegłym roku. Z wpisu na stronie kancelarii premiera wynika, że dokument ma być przyjęty uchwałą rządu w II kwartale br. Za jego przygotowanie odpowiedzialny jest wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

"Polski przemysł półprzewodników, mimo niewielkich obecnie rozmiarów, posiada potencjał, aby stać się istotnym elementem europejskiego i globalnego ekosystemu technologicznego" - zaznaczono we wpisie.

Jak wskazano, w Polsce, w tradycyjnie rozumianej branży półprzewodnikowej działa około 20 firm, które zatrudniają łącznie ok. 9 tys. osób. Zgodnie z planami ta liczba miałaby się zwiększyć o ok. 200 podmiotów z branży fotoniki oraz o przedsiębiorstwa działające na styku pokrewnych obszarów.

Jak wynika z projektu opublikowanego w czerwcu ub.r. do 2030 roku sektor półprzewodników w Polsce może generować wartość dodaną na poziomie 0,4-0,6 proc. PKB. Obecny wkład wynosi ok. 0,1-0,15 proc. PKB - podano.

Miliardowe inwestycje w półprzewodniki

MC oszacowało, że łączna wartość zainicjowanych inwestycji półprzewodnikowych w Polsce (publicznych i prywatnych) osiągnąć ma 3 mld zł do 2030 roku. Jak wskazano we wpisie na stronie rządowej - obecnie głównym instrumentem krajowego wsparcia sektora jest program z budżetem 1,5 mld euro na lata 2024-2026. "Należy rozważyć jego przedłużenie oraz zwiększenie elastyczności zasad przyznawania pomocy" - podano.

Dokument składa się z siedmiu filarów: infrastruktura, impuls państwa, współpraca regionalna i międzynarodowa, inwestycje i finansowanie, kadry i edukacja, energia i woda oraz chemikalia i surowce. W pierwszym filarze resort wskazał, że planuje rozwój centrów badawczo-rozwojowych, które mają wspierać koordynację pomiędzy instytucjami naukowymi a przemysłem. Planowane są też działania, które mają sprawić, że 80 proc. infrastruktury związanej z półprzewodnikami ma zostać udostępnione firmom na zasadzie usługowej. Kolejnym celem związanym z I filarem, jest wsparcie 10 projektów półprzewodnikowych rocznie do 2030 roku.

MC planuje również utworzenie parku technologicznego dedykowanego sektorowi półprzewodników, który ma łączyć uczelnie, instytuty, firmy, start-upy oraz stowarzyszenia i organizacje branżowe. Wstępne lokalizacje wskazane przez resort to: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk i Poznań. Zgodnie z projektem, w 2026 r. ma zostać rozpisany konkurs na dofinansowanie parku.

II filar zakłada, że do II kwartału br. ma powstać platforma łącząca krajowy sektor półprzewodników z sektorem publicznym i przemysłowym. MC planuje również uruchomienie programu "zamówień przedkomercyjnych" (PCP), którego celem jest na stymulowanie wczesnego popytu.

W III filarze resort wskazał, że planuje utworzenie regionalnego ośrodka badań i rozwoju w fotonice, a także nawiązanie współpracy z Litwą, Holandią i Belgią. Kontynuowana ma być współpraca z USA, Tajwanem, Koreą Południową, Japonią, Indiami, Wietnamem i Malezją. Projekt zakłada też stworzenie "trójkąta półprzewodnikowego" Wrocław - Praga - Drezno.

Budowanie krajowej kadry specjalistów

Kolejnym celem, wskazanym w IV filarze polityki, jest przyciągnięcie do końca 2030 roku dwóch lub trzech inwestycji przemysłowych o wartości 300-600 mln euro każda. Resort chce też pozyskać co najmniej jednego dużego inwestora zagranicznego, który do 2030 roku otworzy zakład produkcyjny lub centrum R&D w Polsce. Według projektu, do 2027 roku finansowanie z programów publicznych, w ramach dotacji, ulg i funduszy venture ma otrzymać 10 polskich firm.

Do 2027 r. ma zostać uruchomionych pięć nowych specjalizacji lub studiów podyplomowych we współpracy z przemysłem, co zawarto w V filarze. Resort stawia też na ściąganie zagranicznych talentów do Polski. Działania te mają zaowocować wzrostem liczby absolwentów kierunków technicznych o co najmniej 30-50 proc. do 2030 roku.

Do 2028 roku powstać ma co najmniej pięć programów przekwalifikowania zawodowego w sektorze półprzewodników i fotoniki, obejmujących łącznie 10 tysięcy uczestników. Efektem tych działań ma być wzrost liczby specjalistów zatrudnionych w branży półprzewodników w Polsce, zwłaszcza projektantów czipów, z ok. 1,5 tys. do 3 tys. w perspektywie 5 lat.

W ramach VI filaru planowane jest włączenie potrzeb energochłonnych gałęzi przemysłu w szerszą politykę energetyczną państwa. Natomiast inwestycje w OZE (morską energetykę wiatrową, źródła lądowe) i budowa elektrowni jądrowej mają zapewnić stabilne i niskoemisyjne źródła energii.

Ostatni, VII filar polityki zakłada bezpieczny i stabilny dostęp do kluczowych chemikaliów i surowców dla przemysłu półprzewodników oraz badań w tym zakresie. Jak wskazano, proces ten ma się odbywać w oparciu o istniejący potencjał przemysłowy Śląska i kompetencje naukowe instytucji.

Pierwsza wersja polityki półprzewodnikowej została opublikowana na stronie Ministerstwa Cyfryzacji na początku lutego ub.r. Z kolei w czerwcu 2025 r. resort przedstawił wersję polityki, w której uwzględnił wyniki konsultacji społecznych.

Autorka/Autor: wk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Produkcja przemysłowaministerstwo cyfryzacji
