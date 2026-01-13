Polska stawia na półprzewodniki. Rząd ujawnia plan

Wicepremier Krzysztof Gawkowski o polityce półprzewodnikowej

W drugim kwartale 2026 roku rząd zamierza przyjąć tzw. politykę półprzewodnikową - wynika z wtorkowego wpisu na stronie KPRM. Resort cyfryzacji chce, by polski przemysł półprzewodników stał się istotnym elementem europejskiego i globalnego ekosystemu technologicznego.

Potencjał polskiego przemysłu

Chodzi o dokument pod nazwą "Polska w grze o przyszłość - polityka dla sektora półprzewodników 2025+", który został opublikowany na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w ubiegłym roku. Z wpisu na stronie kancelarii premiera wynika, że dokument ma być przyjęty uchwałą rządu w II kwartale br. Za jego przygotowanie odpowiedzialny jest wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

"Polski przemysł półprzewodników, mimo niewielkich obecnie rozmiarów, posiada potencjał, aby stać się istotnym elementem europejskiego i globalnego ekosystemu technologicznego" - zaznaczono we wpisie.

Jak wskazano, w Polsce, w tradycyjnie rozumianej branży półprzewodnikowej działa około 20 firm, które zatrudniają łącznie ok. 9 tys. osób. Zgodnie z planami ta liczba miałaby się zwiększyć o ok. 200 podmiotów z branży fotoniki oraz o przedsiębiorstwa działające na styku pokrewnych obszarów.

Jak wynika z projektu opublikowanego w czerwcu ub.r. do 2030 roku sektor półprzewodników w Polsce może generować wartość dodaną na poziomie 0,4-0,6 proc. PKB. Obecny wkład wynosi ok. 0,1-0,15 proc. PKB - podano.

Miliardowe inwestycje w półprzewodniki

MC oszacowało, że łączna wartość zainicjowanych inwestycji półprzewodnikowych w Polsce (publicznych i prywatnych) osiągnąć ma 3 mld zł do 2030 roku. Jak wskazano we wpisie na stronie rządowej - obecnie głównym instrumentem krajowego wsparcia sektora jest program z budżetem 1,5 mld euro na lata 2024-2026. "Należy rozważyć jego przedłużenie oraz zwiększenie elastyczności zasad przyznawania pomocy" - podano.

Dokument składa się z siedmiu filarów: infrastruktura, impuls państwa, współpraca regionalna i międzynarodowa, inwestycje i finansowanie, kadry i edukacja, energia i woda oraz chemikalia i surowce. W pierwszym filarze resort wskazał, że planuje rozwój centrów badawczo-rozwojowych, które mają wspierać koordynację pomiędzy instytucjami naukowymi a przemysłem. Planowane są też działania, które mają sprawić, że 80 proc. infrastruktury związanej z półprzewodnikami ma zostać udostępnione firmom na zasadzie usługowej. Kolejnym celem związanym z I filarem, jest wsparcie 10 projektów półprzewodnikowych rocznie do 2030 roku.

MC planuje również utworzenie parku technologicznego dedykowanego sektorowi półprzewodników, który ma łączyć uczelnie, instytuty, firmy, start-upy oraz stowarzyszenia i organizacje branżowe. Wstępne lokalizacje wskazane przez resort to: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk i Poznań. Zgodnie z projektem, w 2026 r. ma zostać rozpisany konkurs na dofinansowanie parku.

II filar zakłada, że do II kwartału br. ma powstać platforma łącząca krajowy sektor półprzewodników z sektorem publicznym i przemysłowym. MC planuje również uruchomienie programu "zamówień przedkomercyjnych" (PCP), którego celem jest na stymulowanie wczesnego popytu.

W III filarze resort wskazał, że planuje utworzenie regionalnego ośrodka badań i rozwoju w fotonice, a także nawiązanie współpracy z Litwą, Holandią i Belgią. Kontynuowana ma być współpraca z USA, Tajwanem, Koreą Południową, Japonią, Indiami, Wietnamem i Malezją. Projekt zakłada też stworzenie "trójkąta półprzewodnikowego" Wrocław - Praga - Drezno.

Budowanie krajowej kadry specjalistów

Kolejnym celem, wskazanym w IV filarze polityki, jest przyciągnięcie do końca 2030 roku dwóch lub trzech inwestycji przemysłowych o wartości 300-600 mln euro każda. Resort chce też pozyskać co najmniej jednego dużego inwestora zagranicznego, który do 2030 roku otworzy zakład produkcyjny lub centrum R&D w Polsce. Według projektu, do 2027 roku finansowanie z programów publicznych, w ramach dotacji, ulg i funduszy venture ma otrzymać 10 polskich firm.

Do 2027 r. ma zostać uruchomionych pięć nowych specjalizacji lub studiów podyplomowych we współpracy z przemysłem, co zawarto w V filarze. Resort stawia też na ściąganie zagranicznych talentów do Polski. Działania te mają zaowocować wzrostem liczby absolwentów kierunków technicznych o co najmniej 30-50 proc. do 2030 roku.

Do 2028 roku powstać ma co najmniej pięć programów przekwalifikowania zawodowego w sektorze półprzewodników i fotoniki, obejmujących łącznie 10 tysięcy uczestników. Efektem tych działań ma być wzrost liczby specjalistów zatrudnionych w branży półprzewodników w Polsce, zwłaszcza projektantów czipów, z ok. 1,5 tys. do 3 tys. w perspektywie 5 lat.

W ramach VI filaru planowane jest włączenie potrzeb energochłonnych gałęzi przemysłu w szerszą politykę energetyczną państwa. Natomiast inwestycje w OZE (morską energetykę wiatrową, źródła lądowe) i budowa elektrowni jądrowej mają zapewnić stabilne i niskoemisyjne źródła energii.

Ostatni, VII filar polityki zakłada bezpieczny i stabilny dostęp do kluczowych chemikaliów i surowców dla przemysłu półprzewodników oraz badań w tym zakresie. Jak wskazano, proces ten ma się odbywać w oparciu o istniejący potencjał przemysłowy Śląska i kompetencje naukowe instytucji.

Pierwsza wersja polityki półprzewodnikowej została opublikowana na stronie Ministerstwa Cyfryzacji na początku lutego ub.r. Z kolei w czerwcu 2025 r. resort przedstawił wersję polityki, w której uwzględnił wyniki konsultacji społecznych.

