Podwyżki w wielkich sieciach handlowych

Lidl zapowiada, że od stycznia 2026 r. podwyższy pensje pracownikom sklepów i centrów dystrybucyjnych. Prezes sieci Włodzimierz Wlaźlak poinformował, że firma szykuje również kolejne etaty w sklepach, magazynach i centrali.

Nowe miejsca pracy i podwyżki w Lidlu

- Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk w 2026 roku przeznaczymy łącznie ponad 240 milionów złotych - zaznaczył Wlaźlak.

Od 1 stycznia 2026 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 5600 zł brutto do 6 750 zł brutto. Natomiast w przypadku pensji załogi centrów dystrybucji, po podwyżkach wyniesie ona od 6000 zł brutto do 7700 zł brutto.

Obecnie, od 1 stycznia 2025 roku, pracownicy sklepów zarabiają od 5250 zł brutto do 6450 zł brutto na początku zatrudnienia. Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów wynosi ona od 5500 zł brutto do 7200 zł brutto. Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7850 zł brutto.

Lidl Polska należy do niemieckiej grupy Grupa Schwarz. Obecnie w 31 krajach istnieje około 12,6 tys. sklepów tej marki, a w Polsce ponad 950. Grupa Schwarz jest właścicielem także sieci Kaufland.

Podwyżki w Aldi

Podwyżki płac dla pracowników sklepów i magazynów od stycznia 2026 roku ogłosiło także Aldi. "Obejmą wszystkie stanowiska w obszarze sprzedaży i logistyki" - czytamy w komunikacie sieci.

Jak wyjaśniono "pracownik sklepu będzie mógł w Aldi zarobić od 5700 do 6450 zł brutto, a kierownik sklepów – w zależności od stażu i doświadczenia – może zobaczyć na pasku wynagrodzenie od 7850 zł do 9350 zł brutto".

Jak dodano, "wynagrodzenia magazynierów w centrach dystrybucyjnych Aldi wynoszą od 5700 do 6300 zł brutto".

"Pracodawca przewidział także wzrost wynagrodzeń dla pracowników biurowych. W tym przypadku jest stosowane rozwiązanie, w którym brane są pod uwagę osiągane wyniki" - zaznaczono w komunikacie.

Aldi w Polsce posiada blisko 400 sklepów i zatrudnia ponad 4700 pracowników.

Czołowe sieci handlowe w Polsce

Czołówkę największych sieci handlowych w Polsce pod względem przychodów stanowią Biedronka, Lidl i Dino - podał branżowy serwis dlahandlu.pl.

Pracownicy Biedronki ostatnie podwyżki dostali na początku roku. Od stycznia sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci Biedronka, zarabia od 5150 zł do 5500 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat - od 5300 zł do 5750 zł brutto. Początkujący kierownik sklepu może liczyć na pensję nie niższą niż 7200 zł brutto.

Wyższe płace dostali także pracownicy centrów dystrybucyjnych. Magazynier z najmniejszym stażem zarabia od 5250 do 5550 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych od 6100 do 6400 zł brutto.

Właścicielem sieci Biedronka jest Jerónimo Martins, będąca własnością Grupy Jerónimo Martins. Biedronka zatrudnia w Polsce około 85 tys. osób i na koniec pierwszej połowy 2025 roku posiadała 3802 placówki.

