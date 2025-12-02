Logo TVN24
Handel

Podwyżki w wielkich sieciach handlowych

Lidl sklep handel
Domański o inflacji
Lidl zapowiada podwyżki dla pracowników i nowe miejsca pracy w 2026 roku. Jak przekazano, sieć ma przeznaczyć na to łącznie ponad 240 milionów złotych. Podwyżki wynagrodzeń zapowiedziała także sieć Aldi.

Lidl zapowiada, że od stycznia 2026 r. podwyższy pensje pracownikom sklepów i centrów dystrybucyjnych. Prezes sieci Włodzimierz Wlaźlak poinformował, że firma szykuje również kolejne etaty w sklepach, magazynach i centrali.

Nowe miejsca pracy i podwyżki w Lidlu

- Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk w 2026 roku przeznaczymy łącznie ponad 240 milionów złotych - zaznaczył Wlaźlak.

Od 1 stycznia 2026 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 5600 zł brutto do 6 750 zł brutto. Natomiast w przypadku pensji załogi centrów dystrybucji, po podwyżkach wyniesie ona od 6000 zł brutto do 7700 zł brutto.

Obecnie, od 1 stycznia 2025 roku, pracownicy sklepów zarabiają od 5250 zł brutto do 6450 zł brutto na początku zatrudnienia. Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów wynosi ona od 5500 zł brutto do 7200 zł brutto. Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7850 zł brutto.

Lidl Polska należy do niemieckiej grupy Grupa Schwarz. Obecnie w 31 krajach istnieje około 12,6 tys. sklepów tej marki, a w Polsce ponad 950. Grupa Schwarz jest właścicielem także sieci Kaufland.

Podwyżki w Aldi

Podwyżki płac dla pracowników sklepów i magazynów od stycznia 2026 roku ogłosiło także Aldi. "Obejmą wszystkie stanowiska w obszarze sprzedaży i logistyki" - czytamy w komunikacie sieci.

Jak wyjaśniono "pracownik sklepu będzie mógł w Aldi zarobić od 5700 do 6450 zł brutto, a kierownik sklepów – w zależności od stażu i doświadczenia – może zobaczyć na pasku wynagrodzenie od 7850 zł do 9350 zł brutto".

Jak dodano, "wynagrodzenia magazynierów w centrach dystrybucyjnych Aldi wynoszą od 5700 do 6300 zł brutto".

"Pracodawca przewidział także wzrost wynagrodzeń dla pracowników biurowych. W tym przypadku jest stosowane rozwiązanie, w którym brane są pod uwagę osiągane wyniki" - zaznaczono w komunikacie.

Aldi w Polsce posiada blisko 400 sklepów i zatrudnia ponad 4700 pracowników.

Czołowe sieci handlowe w Polsce

Czołówkę największych sieci handlowych w Polsce pod względem przychodów stanowią Biedronka, Lidl i Dino - podał branżowy serwis dlahandlu.pl.

Pracownicy Biedronki ostatnie podwyżki dostali na początku roku. Od stycznia sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci Biedronka, zarabia od 5150 zł do 5500 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat - od 5300 zł do 5750 zł brutto. Początkujący kierownik sklepu może liczyć na pensję nie niższą niż 7200 zł brutto. 

Wyższe płace dostali także pracownicy centrów dystrybucyjnych. Magazynier z najmniejszym stażem zarabia od 5250 do 5550 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych od 6100 do 6400 zł brutto.

Właścicielem sieci Biedronka jest Jerónimo Martins, będąca własnością Grupy Jerónimo Martins. Biedronka zatrudnia w Polsce około 85 tys. osób i na koniec pierwszej połowy 2025 roku posiadała 3802 placówki. 

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

