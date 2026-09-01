Handel Pierwszy zgrzyt po Mercosur. Bruksela blokuje brazylijskie mięso Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Tusk o zaskarżeniu umowy z krajami Mercosur do TSUE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Brazylia jest ważnym partnerem UE i ściśle, konstruktywnie i pozytywnie współpracujemy z brazylijskimi władzami, aby zapewnić zgodność z tymi wymogami. Gdy zgodność zostanie wykazana, eksport do UE będzie mógł zostać wznowiony" - przekazały służby prasowe Komisji Europejskiej, cytowane przez agencję AFP.

W przypadku drobiu i miodu trwa audyt, który ma zakończyć się w piątek. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, a państwa UE wyrażą zgodę, eksport brazylijskiego drobiu do Unii może zostać wznowiony w ciągu najbliższych tygodni. Dłużej może potrwać wznowienie importu wołowiny.

UE wstrzymuje import mięsa z Brazylii

Decyzja UE - jak zauważyła agencja AFP - zapadła w czasie wzmożonej uwagi na kwestie bezpieczeństwa żywności. W styczniu 2026 r. UE podpisała umowę o wolnym handlu z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem), co spotkało się z krytyką części sektora rolnego, m.in. w Polsce.

W 2025 r. Brazylia była drugim największym dostawcą wołowiny do UE. Eksport brazylijskich produktów wołowych do Unii przekroczył 92 tys. ton, a jego wartość wyniosła ponad 713 mln euro.

Unijne przepisy zabraniają stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli w celu pobudzania wzrostu zwierząt lub zwiększania wydajności. Zakazane jest także leczenie zwierząt środkami przeciwdrobnoustrojowymi zarezerwowanymi do stosowania w leczeniu zakażeń u ludzi. Ograniczenia są elementem unijnej polityki walki z rosnącą opornością drobnoustrojów na leki.