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Pierwszy zgrzyt po Mercosur. Bruksela blokuje brazylijskie mięso

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Tusk o zaskarżeniu umowy z krajami Mercosur do TSUE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Od czwartku import drobiu i wołowiny z Brazylii do Unii Europejskiej zostanie wstrzymany - przekazała Komisja Europejska. Powodem są niewystarczające gwarancje przestrzegania norm sanitarnych, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania antybiotyków w hodowli.

"Brazylia jest ważnym partnerem UE i ściśle, konstruktywnie i pozytywnie współpracujemy z brazylijskimi władzami, aby zapewnić zgodność z tymi wymogami. Gdy zgodność zostanie wykazana, eksport do UE będzie mógł zostać wznowiony" - przekazały służby prasowe Komisji Europejskiej, cytowane przez agencję AFP.

W przypadku drobiu i miodu trwa audyt, który ma zakończyć się w piątek. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, a państwa UE wyrażą zgodę, eksport brazylijskiego drobiu do Unii może zostać wznowiony w ciągu najbliższych tygodni. Dłużej może potrwać wznowienie importu wołowiny.

UE wstrzymuje import mięsa z Brazylii

Decyzja UE - jak zauważyła agencja AFP - zapadła w czasie wzmożonej uwagi na kwestie bezpieczeństwa żywności. W styczniu 2026 r. UE podpisała umowę o wolnym handlu z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem), co spotkało się z krytyką części sektora rolnego, m.in. w Polsce.

W 2025 r. Brazylia była drugim największym dostawcą wołowiny do UE. Eksport brazylijskich produktów wołowych do Unii przekroczył 92 tys. ton, a jego wartość wyniosła ponad 713 mln euro.

Unijne przepisy zabraniają stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli w celu pobudzania wzrostu zwierząt lub zwiększania wydajności. Zakazane jest także leczenie zwierząt środkami przeciwdrobnoustrojowymi zarezerwowanymi do stosowania w leczeniu zakażeń u ludzi. Ograniczenia są elementem unijnej polityki walki z rosnącą opornością drobnoustrojów na leki.

Źródło: PAP
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Tagi:
Unia EuropejskaMercosurżywnośćBrazylia
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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