Handel Niebezpieczna bakteria w serze. Wydano ostrzeżenie Oprac. Wiktor Knowski |

GIS o zagrożeniu żółtaczką pokarmową Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MaraZe/Shutterstock.

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"Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wycofywaniu z obrotu przez francuską firmę Gillot SAS określonej partii serów z surowego mleka krowiego" - czytamy w komunikacie GIS.

Inspektorat ostrzega, że znajdująca się w produktach bakteria Escherichia coli produkuje toksynę Shiga (STEC). Spożycie zakażonego produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktów

Nazwa produktu: Camembert au lait cru, 250g, marki: Le Petit Cru

Numer partii: 232511

Termin przydatności do spożycia: 17/10/26

Producent: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja

GIS. Ostrzeżenie dotyczące serów Źródło zdjęcia: GIS

Nazwa produktu: Camembert Bertrand Crémier, 250g

Numer partii: 232511

Termin przydatności do spożycia: 21/10/26

Producent: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja

Zalecenia dla konsumentów

Producent prowadzi obecnie wycofanie produktów z obrotu. "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu ze sprzedaży detalicznej w Polsce" - zapewniono w komunikacie.

GIS apeluje, żeby nie spożywać produktów objętych ostrzeżeniem. "W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu partii wyżej wymienionych produktów, należy skontaktować się z lekarzem" - zaleca inspektorat.