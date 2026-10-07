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Niebezpieczna bakteria w serze. Wydano ostrzeżenie

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ser deska serów
GIS o zagrożeniu żółtaczką pokarmową
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: MaraZe/Shutterstock.
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Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące dwóch rodzajów sera z surowego mleka krowiego. Wykryto w nich obecność niebezpiecznej bakterii Escherichia coli.

"Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wycofywaniu z obrotu przez francuską firmę Gillot SAS określonej partii serów z surowego mleka krowiego" - czytamy w komunikacie GIS.

Inspektorat ostrzega, że znajdująca się w produktach bakteria Escherichia coli produkuje toksynę Shiga (STEC). Spożycie zakażonego produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktów

  • Nazwa produktu: Camembert au lait cru, 250g, marki: Le Petit Cru
  • Numer partii: 232511
  • Termin przydatności do spożycia: 17/10/26
  • Producent: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja
GIS. Ostrzeżenie dotyczące serów
GIS. Ostrzeżenie dotyczące serów
Źródło zdjęcia: GIS
  • Nazwa produktu: Camembert Bertrand Crémier, 250g
  • Numer partii: 232511
  • Termin przydatności do spożycia: 21/10/26
  • Producent: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja

Zalecenia dla konsumentów

Producent prowadzi obecnie wycofanie produktów z obrotu. "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu ze sprzedaży detalicznej w Polsce" - zapewniono w komunikacie.

GIS apeluje, żeby nie spożywać produktów objętych ostrzeżeniem. "W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu partii wyżej wymienionych produktów, należy skontaktować się z lekarzem" - zaleca inspektorat.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GISProdukty spożywczeostrzeżenia
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