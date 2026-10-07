Niebezpieczna bakteria w serze. Wydano ostrzeżenie
"Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wycofywaniu z obrotu przez francuską firmę Gillot SAS określonej partii serów z surowego mleka krowiego" - czytamy w komunikacie GIS.
Inspektorat ostrzega, że znajdująca się w produktach bakteria Escherichia coli produkuje toksynę Shiga (STEC). Spożycie zakażonego produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.
Szczegóły dotyczące produktów
- Nazwa produktu: Camembert au lait cru, 250g, marki: Le Petit Cru
- Numer partii: 232511
- Termin przydatności do spożycia: 17/10/26
- Producent: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja
- Nazwa produktu: Camembert Bertrand Crémier, 250g
- Numer partii: 232511
- Termin przydatności do spożycia: 21/10/26
- Producent: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja
Zalecenia dla konsumentów
Producent prowadzi obecnie wycofanie produktów z obrotu. "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu ze sprzedaży detalicznej w Polsce" - zapewniono w komunikacie.
GIS apeluje, żeby nie spożywać produktów objętych ostrzeżeniem. "W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu partii wyżej wymienionych produktów, należy skontaktować się z lekarzem" - zaleca inspektorat.