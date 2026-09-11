Handel Popularna herbatka wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie Oprac. Paulina Karpińska |

GIS ostrzega przed sosem bolońskim Źródło wideo: GIS Źródło zdj. gł.: pexels

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Sanepid przekazał, że "w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce ziołowej - pokrzywa".

Jak zaznaczył, "spożycie produktu o podanym numerze partii może stwarzać istotne ryzyko dla zdrowia konsumentów".

Alkaloidy pirolizydynowe to grupa naturalnych toksyn roślinnych, które mogą uszkadzać wątrobę i wykazywać działanie rakotwórcze.

Herbatka ziołowa wycofana ze sprzedaży

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pokrzywa. Herbatka ziołowa, Zielnik Polski, 20 torebek,

Producent: Herbapol - Lublin S.A., ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin,

Numer partii: L 0036,

Data minimalnej trwałości: 01.2028.

Herbatka ziołowa wycofana ze sprzedaży Źródło zdjęcia: GIS

Produkt wycofany z obrotu

GIS poinformował, że producent, "mając na celu dobro konsumentów, podjął decyzję o wycofaniu przedmiotowej partii produktu, informując o tym swoich odbiorców".

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Konsumenci są proszeni o niespożywanie produktów wymienionych w komunikacie. "Nie należy spożywać" - zaznaczył GIS.