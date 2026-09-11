Popularna herbatka wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
Sanepid przekazał, że "w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce ziołowej - pokrzywa".
Jak zaznaczył, "spożycie produktu o podanym numerze partii może stwarzać istotne ryzyko dla zdrowia konsumentów".
Alkaloidy pirolizydynowe to grupa naturalnych toksyn roślinnych, które mogą uszkadzać wątrobę i wykazywać działanie rakotwórcze.
Herbatka ziołowa wycofana ze sprzedaży
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: Pokrzywa. Herbatka ziołowa, Zielnik Polski, 20 torebek,
- Producent: Herbapol - Lublin S.A., ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin,
- Numer partii: L 0036,
- Data minimalnej trwałości: 01.2028.
Produkt wycofany z obrotu
GIS poinformował, że producent, "mając na celu dobro konsumentów, podjął decyzję o wycofaniu przedmiotowej partii produktu, informując o tym swoich odbiorców".
Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Konsumenci są proszeni o niespożywanie produktów wymienionych w komunikacie. "Nie należy spożywać" - zaznaczył GIS.