Handel

Odzież i buty mogą podrożeć. Wojna uderza w branżę modową

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie
Źródło: TVN24/Reuters
Wzrost cen paliw kopalnych po wybuchu wojny w Iranie coraz mocniej wpływa na globalny przemysł tekstylny. Rosnące koszty surowców pochodnych ropy, kluczowych w produkcji poliestru, uderzają w dostawców z Indii i Bangladeszu, co grozi podwyżkami dla globalnych marek fast fashion, takich jak Zara czy H&M - podał w piątek Reuters.

Filatex, jeden z największych indyjskich producentów przędzy poliestrowej, płaci obecnie o blisko 30 proc. więcej za oczyszczony kwas tereftalowy (PTA) oraz glikol monoetylenowy (MEG) - podstawowe składniki wykorzystywane przy produkcji włókien. Jak wyjaśnił dyrektor zarządzający firmy, Madhu Sudhan Bhageria, wzrost kosztów wynika zarówno z drożejących dostaw z Chin, jak i zakłóceń transportowych w regionie Bliskiego Wschodu.

Problemy rozlewają się po całym azjatyckim łańcuchu dostaw. Avichal Arya, dyrektor generalny Bindal Silk Mills - producenta tkanin poliestrowych dla takich marek jak H&M, Inditex (właściciel Zary), Target, Walmart czy IKEA - podkreślił, że kryzys energetyczny "drastycznie" zwiększył ceny barwników i chemikaliów niezbędnych do produkcji.

- Sytuację pogarsza niedobór gazu do gotowania, przez który wielu migrujących pracowników opuściło Surat – kluczowe centrum przemysłu włókienniczego w stanie Gujarat. „Nie jesteśmy w stanie w pełni realizować globalnych zamówień - przyznał Arya, cytowany przez Reutersa.

"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium

Poliester szczególnie wrażliwy

Poliester, wytwarzany z produktów pochodnych ropy, odpowiada dziś za około 59 proc. światowej produkcji włókien i znajduje się w większości ubrań - od odzieży sportowej po sukienki. Ograniczenie dostępu do rafinowanych produktów ropopochodnych, wynikające m.in. z możliwego zamknięcia cieśniny Ormuz, bezpośrednio przekłada się więc na wzrost kosztów w branży.

Presja kosztowa może wkrótce dotknąć detalistów opierających się na azjatyckich łańcuchach dostaw. Choć część firm zabezpieczyła się wcześniejszymi zakupami surowców, podwyżki wydają się nieuniknione.

Nadchodzi "kryzys wszystkiego"

Ze świata

Ceny odzieży pójdą w górę

Według źródeł branżowych H&M spodziewa się w najbliższych tygodniach wzrostu cen od dostawców z Bangladeszu, lecz na razie planuje samodzielnie pokryć te koszty. W oświadczeniu firma zapewniła, że nie obserwuje poważniejszych zakłóceń w produkcji i nie otrzymała znaczącej liczby wniosków o zmianę warunków zamówień.

Niektórzy detaliści próbują ograniczyć wpływ kryzysu, zwiększając udział poliestru z recyklingu, wytwarzanego z przetworzonych butelek PET. Jednak globalnie włókno to stanowi zaledwie około 12 proc. całej produkcji poliestru, co sprawia, że jego wpływ na ceny pozostaje ograniczony.

Kolejne w kolejce - buty sportowe

Trudna sytuacja dotyka również producentów obuwia. Produkcja butów sportowych w dużej mierze zależy od materiałów pochodnych ropy, takich jak kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA), wykorzystywany przy produkcji podeszw.

- Wpływ jest szeroki, niezależnie od kraju, z którego sprowadzasz buty - mówił Matt Priest, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Detalistów Obuwia Ameryki, cytowany przez Reutersa. Organizacja zidentyfikowała aż 25 komponentów petrochemicznych stosowanych przy wytwarzaniu obuwia - od gumowych podeszw po pianki poliuretanowe i kleje.

"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"

Ze świata

Wyższe koszty materiałów utrudniają markom planowanie produkcji i prognozowanie popytu, a w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do wzrostu cen detalicznych. Jak podkreślił rzecznik Nike, "materiały związane z ropą mają bezpośredni wpływ na koszty naszych produktów".

pc

TVN24

pc
Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Sorbis/Shutterstock

Konflikt na Bliskim Wschodziezakupyodzież
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
