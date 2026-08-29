To już piąta taka niedziela w tym roku
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedziele handlowe w 2026 roku przypadają w następujących terminach:
- 25 stycznia;
- 29 marca;
- 26 kwietnia;
- 28 czerwca;
- 30 sierpnia;
- 6 grudnia;
- 13 grudnia;
- 20 grudnia.
Niedziele wolne od handlu
Ustawa wprowadzająca stopniowy zakaz handlu w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Obecnie zakaz nie dotyczy ostatnich niedziel stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedzieli poprzedzającej Wielkanoc oraz trzech kolejnych niedziel przed Bożym Narodzeniem.
Przepisy przewidują również 32 wyjątki od zakazu. Ograniczenia nie obejmują między innymi placówek świadczących usługi pocztowe, pod warunkiem że przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. ich przychodów ze sprzedaży. Handel może być prowadzony także m.in. w cukierniach, lodziarniach, kwiaciarniach, punktach sprzedaży prasy, kawiarniach oraz na stacjach paliw.
Kary za naruszenie zakazu
Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.
1 lutego 2025 roku weszła w życie nowelizacja ustanawiająca 24 grudnia dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników, w tym osób zatrudnionych w handlu. Wcześniej Wigilia była dla nich dniem roboczym do godziny 14.00.
Nowe przepisy wprowadziły jednocześnie trzecią niedzielę handlową w grudniu. Zastrzeżono jednak, że pracownik placówki handlowej nie może pracować w tym miesiącu w więcej niż dwie niedziele.
Pod koniec grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.