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To już piąta taka niedziela w tym roku

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Andrzej Domański o relacjach handlowych z Ukrainą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W najbliższą niedzielę, 30 sierpnia, sklepy i galerie handlowe będą otwarte. To piąta z ośmiu zaplanowanych na ten rok niedziel handlowych. Ostatnie trzy przypadają dopiero na grudzień.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedziele handlowe w 2026 roku przypadają w następujących terminach:

  • 25 stycznia;
  • 29 marca;
  • 26 kwietnia;
  • 28 czerwca;
  • 30 sierpnia;
  • 6 grudnia;
  • 13 grudnia;
  • 20 grudnia.
Niedziele handlowe w 2026 roku
Niedziele handlowe w 2026 roku
Źródło zdjęcia: Mateusz Krymski/PAP

Niedziele wolne od handlu

Ustawa wprowadzająca stopniowy zakaz handlu w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Obecnie zakaz nie dotyczy ostatnich niedziel stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedzieli poprzedzającej Wielkanoc oraz trzech kolejnych niedziel przed Bożym Narodzeniem.

Przepisy przewidują również 32 wyjątki od zakazu. Ograniczenia nie obejmują między innymi placówek świadczących usługi pocztowe, pod warunkiem że przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. ich przychodów ze sprzedaży. Handel może być prowadzony także m.in. w cukierniach, lodziarniach, kwiaciarniach, punktach sprzedaży prasy, kawiarniach oraz na stacjach paliw.

Kary za naruszenie zakazu

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

1 lutego 2025 roku weszła w życie nowelizacja ustanawiająca 24 grudnia dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników, w tym osób zatrudnionych w handlu. Wcześniej Wigilia była dla nich dniem roboczym do godziny 14.00.

Nowe przepisy wprowadziły jednocześnie trzecią niedzielę handlową w grudniu. Zastrzeżono jednak, że pracownik placówki handlowej nie może pracować w tym miesiącu w więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Niedziela handlowa
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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